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Nules busca inversiones junto a Albert Rivera con su adhesión al Club Raheem de Madrid

El Ayuntamiento y la Asociación Empresarial de Nules firman un convenio para hacer uso de sus servicios e instalaciones

El Ayuntamiento de Nules y la Asociación Empresarial de Nules han firmado un convenio con el Club Raheem de Madrid, del que es presidente Albert Rivera, para hacer uso de los servicios e instalaciones.

El Ayuntamiento de Nules y la Asociación Empresarial de Nules han firmado un convenio con el Club Raheem de Madrid, del que es presidente Albert Rivera, para hacer uso de los servicios e instalaciones. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

El Ayuntamiento de Nules y la Asociación Empresarial de Nules han firmado un convenio de colaboración para adherirse al Club Raheem de Madrid, una entidad financiera y de negocios orientada a empresarios e inversores y presidida por Albert Rivera. Con este acuerdo, el municipio da un nuevo paso en su estrategia para impulsar el desarrollo económico local, atraer inversiones y reforzar la proyección empresarial de Nules.

Gracias a esta adhesión, las empresas locales integradas en la Asociación Empresarial de Nules podrán acceder a los servicios, instalaciones y oportunidades de networking que ofrece este club con sede en la calle Goya de Madrid, considerado un espacio de prestigio dentro del ámbito empresarial y financiero nacional.

El alcalde de Nules, David García, ha explicado que este convenio responde a uno de los principales objetivos del consistorio: promocionar el tejido empresarial local, captar nuevas inversiones e impulsar la internacionalización de las empresas del municipio. En este sentido, ha señalado que las compañías adheridas a la Asociación Empresarial de Nules podrán beneficiarse de las ventajas derivadas de este acuerdo durante aproximadamente un año.

Además, García ha subrayado que esta alianza permitirá posicionar a Nules como destino de inversión y desarrollo empresarial, al tiempo que servirá para dar visibilidad a las oportunidades industriales del municipio. De hecho, el Ayuntamiento dispone de solares industriales que pondrá a disposición de empresas interesadas en implantarse en la localidad, así como de naves y parcelas ubicadas en los polígonos industriales que actualmente están en venta.

En esta línea, el consistorio trabaja ya en la elaboración de un directorio de solares y naves disponibles, una herramienta que facilitará la promoción de estos espacios entre posibles inversores y empresas interesadas en desarrollar su actividad en Nules.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Empresarial de Nules, María Lucas, ha destacado la importancia de este convenio para dar visibilidad a las empresas asociadas y abrir nuevas vías de crecimiento. A su juicio, la adhesión al Club Raheem supone una oportunidad para fortalecer el negocio local y ampliar la red de contactos de las compañías del municipio.

Entre las ventajas que obtendrán las empresas asociadas destacan el uso de las instalaciones del Club Raheem en Madrid para reuniones, presentaciones y encuentros profesionales; la posibilidad de contar con una sede ejecutiva en la capital para el desarrollo de negocio; el acceso a una red de contactos nacional e internacional; y la participación en eventos organizados por el propio club.

Asimismo, las empresas de Nules podrán beneficiarse de oportunidades de networking de alto valor, de la posibilidad de organizar un evento anual en las instalaciones del club, de un descuento del 25% en caso de querer convertirse en miembros del Club Raheem, y de acciones de promoción a través de los canales de comunicación de la entidad.

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Con esta iniciativa, Nules refuerza su apuesta por la colaboración entre administración y sector empresarial para generar nuevas oportunidades económicas, mejorar su posicionamiento como enclave industrial y seguir avanzando en la captación de inversión y talento.

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