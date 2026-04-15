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Pedro Albert toma posesión de su cargo de concejal en Alcalà de Xivert por la Agrupació Local pel Canvi

El nuevo edil entra en el consistorio en sustitución de la que fue cabeza de lista en las pasadas elecciones municipales del 2023, Ana Martín

Pedro Albert (en la imagen, primero por la derecha) se ha incorporado hoy a la corporación municipal de Alcalà de Xivert.

Pedro Albert (en la imagen, primero por la derecha) se ha incorporado hoy a la corporación municipal de Alcalà de Xivert. / Juanfran Roca

Juanfran Roca

Alcalà de Xivert

El nuevo concejal en el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert, Pedro Albert, ha tomado posesión de su cargo, en representación de la Agrupació Local pel Canvi (ALC), tras la dimisión la que fue cabeza de lista en las pasadas elecciones municipales del 2023, Ana Martín. El nuevo integrante de la corporación municipal ha jurado el cargo y ya ha participado activamente en la sesión extraordinaria del pleno, en la que se aprobaron otros cuatro puntos incluidos en el orden del día.

El alcalde, Francisco Juan Mars, ha dado la bienvenida al nuevo edil que se incorpora y que está en la oposición. «Bienvenido de parte de toda la corporación municipal, y agradezco su compromiso y servicio por nuestro pueblo», le ha dicho el munícipe xivertenses.

Participación plena

Pedro Albert, tras estas palabras, ha pedido participar plenamente como nuevo concejal en esta sesión plenaria. El alcalde le ha recordado que, desde el momento en que se jurar el cargo, ya está plenamente habilitado para poder tratar y votar en todos los puntos.

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La sesión apenas ha durado 13 minutos. El segundo punto del orden del día ha contado con la abstención de la oposición y los dos últimos fueron aprobados por unanimidad.

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