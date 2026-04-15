Nueva planta solar a la vista en un polígono de Almassora: 4.300 placas y 1,3 millones de inversión

Nueva planta fotovoltaica a la vista en Almassora. El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) ha publicado este martes un anuncio por el que se someten a información pública las solicitudes de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y evaluación de impacto ambiental simplificada de una instalación proyectada en el polígono Pla de Museros.

El proyecto está promovido por la empresa local Talleres Rapalo, con domicilio social en el polígono industrial Camí Fondo de Almassora. La planta, de tamaño mediano e infraestructura propia de evacuación, ocupará una superficie de 59.031 metros cuadrados y contará con una potencia de acceso a red de 2.500 kW (2,5 megavatios), aunque la potencia pico prevista asciende a 3.067,2 kWp.

La instalación contará con 4.320 placas solares de 710 Wp, montados sobre estructuras metálicas fijas, con orientación sur e inclinación de 30 grados. Incluirá además ocho inversores de 300 kW de potencia nominal y 330 kW de potencia máxima cada uno, cuya salida conjunta quedará limitada a los 2,5 MW autorizados por la distribuidora. La energía se elevará desde 800 voltios a 20 kV mediante un centro de transformación y, posteriormente, será entregada a un centro de seccionamiento independiente de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes.

Línea subterránea para evacuar la energía

La evacuación de la energía se realizará mediante una línea subterránea de media tensión, con conexión a la línea 39-Pla de Museros de 20 kV de la subestación eléctrica de La Plana y una longitud total de 660 metros.

El presupuesto de ejecución material asciende a 1.361.666,06 euros y el plazo estimado para ejecutar las obras es de cuatro meses desde el acta de inicio. La producción anual prevista se sitúa en 4.607.895 kWh, una cifra con la que la promotora plantea inyectar energía renovable a la red de distribución.

Actuaciones auxiliares

El proyecto incorpora, asimismo, distintas actuaciones auxiliares, como el desbroce del terreno, la apertura de zanjas para el cableado, la adecuación de caminos interiores con zahorra artificial y la instalación de un vallado perimetral de malla cinegética de dos metros de altura, con una puerta de acceso de seis metros. También prevé sistemas de monitorización, videovigilancia y antiintrusión.

Con este trámite, la actuación entra ahora en una fase clave del procedimiento, en la que administraciones, entidades y particulares podrán examinar la documentación y formular las alegaciones que consideren oportunas antes de que la Generalitat resuelva sobre su autorización.