Una plaza convertida en lienzo: Onda saca el arte a la calle para visibilizar la inclusión y el talento de El Molí

La plaza del Pla ha cambiado por unas horas su rutina habitual por pinceles, color y mucha creatividad. Onda ha celebrado este miércoles el Día Mundial del Arte de una forma diferente, sacando la actividad a la calle y convirtiendo uno de sus espacios más emblemáticos en un gran punto de encuentro entre vecinos, arte e inclusión. Y es que, más allá de la conmemoración, la jornada ha servido para dar visibilidad al trabajo y al talento de los usuarios del centro ocupacional El Molí, verdaderos protagonistas de la mañana.

El ambiente ha sido el de esas citas que invitan a parar un momento, mirar y participar. Los usuarios de El Molí se han desplazado hasta la plaza del Ayuntamiento para desarrollar distintas actividades al aire libre, compartiendo espacio con todos aquellos vecinos que se han querido acercar a disfrutar de la propuesta. La escena ha dejado una imagen muy simbólica: la de una plaza abierta a todos en la que el arte ha funcionado como lenguaje común y como punto de unión.

"El arte no entiende de barreras"

La alcaldesa, Carmina Ballester, también ha querido sumarse a la iniciativa para mostrar su apoyo al centro y a una jornada que encaja de lleno en la apuesta municipal por una ciudad más participativa e inclusiva. En este contexto, ha defendido que "el arte no entiende de barreras” y que se trata de una herramienta capaz de favorecer la integración y de poner en valor a las personas.

La cita no ha sido un acto aislado, sino una muestra más de la línea en la que viene trabajando el Ayuntamiento: acercar la cultura a la ciudadanía, fomentar la participación y respaldar proyectos con un claro componente social. En este caso, además, la jornada ha permitido poner el foco en la labor diaria que desarrolla El Molí, un centro clave para mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas con diversidad funcional.

Pero la creatividad que se ha visto en la plaza del Pla no se queda ahí. De forma paralela, el Ayuntamiento sigue impulsando nuevas iniciativas junto al Centro Ocupacional El Molí en las que el arte vuelve a convertirse en vehículo de inclusión y también en seña de identidad local.

Uno de esos proyectos está tomando forma en el Mercado Municipal, en la plaza España, donde se está llevando a cabo una intervención cerámica dentro del programa de embellecimiento urbano Onda Bonica. Allí, los usuarios del centro trabajan en la elaboración de dos grandes paneles de trencadís cerámico que servirán para embellecer el interior del recinto y, al mismo tiempo, reforzar el valor de un espacio muy representativo del municipio.

Doble sentido

La iniciativa tiene un doble sentido. Por un lado, contribuye a revitalizar el mercado y a seguir animando las compras de proximidad. Por otro, conecta con una de las grandes señas de identidad de Onda: su tradición cerámica. Así, el proyecto une estética, participación y arraigo local en una propuesta que va mucho más allá de lo decorativo.

Además, esta actuación cuenta con la colaboración de la empresa ondense Realonda, que ha aportado material cerámico para hacer posible el proyecto. Una colaboración que refuerza esa idea de trabajo conjunto entre instituciones, tejido empresarial y entidades sociales para construir iniciativas con impacto real en la vida del municipio.

Con esta celebración del Día Mundial del Arte y con proyectos como el del mercado, Onda vuelve a lanzar un mensaje claro: la cultura puede ser cercana, compartida y transformadora. Y, sobre todo, puede servir para visibilizar capacidades, romper barreras y recordar que el talento, cuando encuentra espacio, siempre acaba saliendo a la calle.