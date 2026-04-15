El principal acusado del caso de la trata de personas de Nules: Las víctimas «vivían voluntariamente en el domicilio y tenían libertad»

Casi un mes después de que una serie de redadas con la participación de medio centenar de guardia civiles sacara a la luz en Nules una investigación sobre una presunta trama de trata de personas, la defensa de los principales encausados ha querido dar cuenta de los defectos del proceso que, entre otras consecuencias, «ha dejado sin domicilio» a las supuestas víctimas, un domicilio en el que «residían voluntariamente, disponían de llaves propias y tenían libertad de movimiento».

Pocos días después de que la Guardia Civil informara de los detalles de la operación Balarama, en la que se detuvo a siete personas, de las cuales, solo dos siguen en prisión provisional sin fianza. Una investigación que habría probado, según la información difundida por la benemérita, que los acusados captaban a los inmigrantes en sus países de origen mediante falsas ofertas de empleo, en las que les prometían condiciones atractivas en España, incluyendo salarios dignos, alojamiento y manutención.

Los traslados, indican, generaban una deuda que posteriormente era utilizada como mecanismo de control y coacción, y a su llegada a territorio español, eran alojadas en viviendas con «condiciones de hacinamiento extremo, sin requisitos mínimos de habitabilidad y careciendo incluso de suministros básicos como agua o electricidad».

El letrado Joaquín Parra, que ejerce la defensa del principal investigado, todavía en prisión, alega que con las víctimas —en su mayoría hombres de entre 20 y 35 años en situación de vulnerabilidad económica, según la Guardia Civil—, su defendido mantenía «un relación de convivencia y transporte compartido, sin ostentar capacidad de mando ni beneficio derivado de la producción agraria ajena».

Expone que «la mera situación de irregularidad en España, no equivale a un estado de esclavitud o control», y argumenta que su defendido «no ejercía poder de disposición sobre sus vidas». Señala, por tanto, a las empresas agrícolas que los empleaban.

En todo lo que atañe al delito contra los derechos de los trabajadores, defiende que «recibían un salario razonable» y que se les realizaban «descuentos en concepto de gastos comunes (luz, agua) y carburante de los vehículos de transporte» que define como «costes lógicos de una economía compartida».

En cuanto al delito de blanqueo de capitales imputado, indica que «todos los ingresos de la empresa de su defendido tienen una trazabilidad y no existiría, por tanto, ese supuesto blanqueo. Añade que con «catorce trabajadores contratados, tiene una actividad legal y está al corriente de los pagos a la Seguridad Social y Hacienda». Una actividad que a consecuencia de este procedimiento, ha visto su actividad paralizada, lo que motivó un recurso porque se imposibilitaba el pago de las nóminas y de las obligaciones tributarias.

La jueza atendió parcialmente ese recurso y consintió esos pagos, «bajo autorización judicial». Sin embargo, ha embargado las cuentas y ha atribuido a la familia del principal investigado 600 euros mensuales, «para cinco personas», entre ellas cuatro menores, lo que «supone 120 euros al mes por persona, lo que se sitúa por debajo del umbral de pobreza».

Orden de alejamiento

Otra de las medidas que se han impuesto y se han recurrido es la de la orden de alejamiento de las víctimas, también para la mujer del principal encausado. Esa orden «significa que a las personas arrendatarias les están impidiendo volver a la que era su casa», argumenta.

Entre otras cuestiones, también indica que las víctimas «no han declarado en sede judicial ni en presencia del letrado de la defensa», por lo que se solicita «que se les tome declaración, para que digan si quieren volver o no al domicilio», del que, según afirma, «se les desahució».

Defiende que la prisión provisional sin fianza «no está justificada», porque su defendido tiene nacionalidad española, hasta su detención, vivía en Nules con su esposa y sus cuatro hijos y es propetario de la mencionada empresa. «Su intención no es huir, sino acreditar en sede judicial que la acusación es infundada y no alcanza siquiera a la gravedad del delito».

Sobre su implicación en el caso, en la investigación de la operación Balarama la Guardia Civil asegura que se ha acreditado que las víctimas eran obligadas a trabajar largas jornadas en el campo, principalmente en la recolección agrícola, con turnos de hasta 12 y 13 horas diarias sin apenas descanso. La remuneración era inexistente o meramente simbólica, ya que de los supuestos salarios se descontaban gastos por alojamiento, transporte o manutención.

Remarcan que el control sobre las víctimas de la trama se ejercía mediante amenazas, coacciones e incluso agresiones físicas, generando un clima de miedo constante para dificultar cualquier intento de huida.

Otra de las conclusiones es que el matrimonio de origen pakistaní al que se considera cabecilla de la red, utilizaba empresas y estructuras legales para dar apariencia de licitud a la actividad, beneficiándose del impago de salarios y eludiendo obligaciones con la Seguridad Social.

Operaban principalmente en las comarcas de la Plana Baixa y el Alto Palancia de Castellón, así como en el Camp de Morvedre, Camp de Turia y L’Horta Nord en Valencia. El asentamiento principal se situaba en Nules, donde las víctimas se repartían en cuatro viviendas propiedad del matrimonio detenido.