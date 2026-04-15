La Vall revoluciona el riego de sus parques: ya ha automatizado el 75% de la red y ahorra un 20% de agua

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó sigue avanzando en la modernización de los parques y jardines municipales con un ambicioso proyecto de automatización del riego que ya alcanza el 75% de la red de la ciudad. Esta actuación, impulsada por la Concejalía de Medio Ambiente y Transición Ecológica, ha permitido además lograr un ahorro de agua del 20%, una cifra especialmente relevante en el actual contexto de cambio climático y escasez hídrica.

Durante los tres años de legislatura, el consistorio ha conseguido pasar del 15% al 75% de red automatizada, consolidando así una estrategia centrada en la sostenibilidad, la eficiencia de los recursos públicos y la mejora del mantenimiento de las zonas verdes.

En este 2026 ya se han ejecutado dos de las tres fases previstas para este año, con una inversión total de 9.200 euros de fondos propios. Las actuaciones se han desarrollado en varios puntos del municipio, entre ellos el parque de la Generalitat Valenciana (Polígono 3), la rotonda, laterales y parque del barrio Carmadai, las zonas ajardinadas de la avenida Agricultor, los puntos de riego del CEIP Eleuterio Pérez, los huertos del CRISOL en el barrio Toledo y el jardín de la Llar Sagrada Família.

El nuevo sistema sustituye las antiguas válvulas y bombas manuales por electrobombas con tecnología bluetooth, lo que permite al personal municipal activar y desactivar el riego de forma remota, sin tener que abrir y cerrar cada arqueta manualmente. Esta innovación supone ahorro de tiempo, una mejor organización del trabajo y una importante reducción del consumo de agua.

El concejal de Medio Ambiente y Transición Ecológica, Marc Seguer, ha subrayado la importancia del proyecto al señalar que “más allá de las cifras, este proyecto es clave porque nos permite ahorrar agua, un recurso básico que debemos cuidar especialmente en el contexto actual de cambio climático y de escasez en determinadas épocas del año”.

Además, el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha otras iniciativas complementarias para seguir mejorando la gestión del agua. El año pasado se probó un sistema para sustituir el riego con manguera y aspersores por gomas de riego localizado, una alternativa que ha dado “buenos resultados” y que ya se está implantando en nuevos espacios como la avenida Jaume I. Este modelo permite un mayor ahorro de agua y facilita también la automatización de los procesos.

A ello se suma una prueba piloto de telegestión del riego en cuatro parques y jardines de la localidad. Gracias a esta tecnología se pueden controlar parámetros como el tiempo de riego, la temperatura, la humedad del terreno e incluso detectar posibles fugas. Según Seguer, este sistema permite “regar a la carta según las necesidades reales de cada espacio”.

Tras los buenos resultados obtenidos, el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó prevé extender este sistema a todo el municipio a través de las inversiones contempladas en el contrato de agua potable. El objetivo es claro: avanzar hacia una gestión más eficiente, sostenible e inteligente del agua y seguir reforzando el compromiso local con el medio ambiente.