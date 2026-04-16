Adiós al transformador abandonado: Onda estrena un paso peatonal más seguro en El Castillo

Los vecinos del barrio El Castillo de Onda, así como los miles de visitantes que recorren las calles del casco histórico, ya disponen de un nuevo paso peatonal entre las calles Granada y Murcia, una actuación que sustituye al antiguo transformador eléctrico situado en la plaza Miguel Hernández y que se encontraba en estado de abandono.

Esta intervención forma parte del plan de embellecimiento urbano Onda Bonica, ejecutado por el gobierno municipal en respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos y con el objetivo de sumar seguridad a la zona.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha explicado que “prometimos que íbamos a dejar Onda más bonita que nunca, en todos los barrios, y lo estamos cumpliendo. Hoy damos un paso más para mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de los espacios públicos, eliminando elementos en desuso y recuperando zonas para el disfrute de los ondenses”.

Los trabajos han consistido en la demolición completa de la antigua torre eléctrica y la retirada del transformador, así como en la reubicación del cableado por parte de la compañía suministradora, lo que ha permitido liberar por completo el espacio que durante años había supuesto una barrera urbana en este enclave del barrio.

Las nuevas escaleras permiten salvar el desnivel existente entre ambas vías, creando un itinerario cómodo y seguro para peatones. Además, contribuyen a embellecer y ampliar el espacio de la plaza Miguel Hernández, que fue una de las primeras actuaciones ejecutadas dentro del programa Onda Bonica.

Imagen del antiguo transformador eléctrico que estaba situado en la plaza Miguel Hernández y que ya no existe, pues el equipo de gobierno ejecutó su demolición. / MEDITERRÁNEO

Más de 40 actuaciones de Onda Bonica desde 2019

Desde 2019, Onda Bonica ha transformado más de 40 espacios urbanos de Onda que se encontraban en estado de degradación, con el objetivo de embellecer la ciudad, promover la accesibilidad y destacar la cerámica local como elemento central en todas sus obras.

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Este proyecto refleja el compromiso del gobierno municipal con la mejora continua del entorno urbano y la promoción del talento artístico local.