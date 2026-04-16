Alcalà pedirá un préstamo de 360.000 € para acelerar mejoras en calles, colegios y espacios públicos

El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert ha aprobado una modificación presupuestaria de 360.000 euros mediante la fórmula de crédito extraordinario para financiar nuevas inversiones en el municipio. La propuesta ha salido adelante con los votos favorables de Partido Popular y Agrupació Local pel Canvi (ALC) y la abstención del Partido Socialista.

La actuación más relevante dentro de este paquete inversor será la destinada a accesibilidad, pavimentación y mejora del entorno urbano, con una dotación de 177.000 euros para intervenir en distintos viales de Alcalà y Alcossebre. Además, el plan contempla la compra del mobiliario del nuevo edificio municipal Espai d’Arts, obras de mejora en el CEIP Lo Campanar, la adquisición de máquinas de calistenia, la reposición y barnizado de la pasarela litoral y la incorporación de nueva iluminación navideña para Alcossebre.

La concejala de Hacienda, María Agut (PP), ha explicado que el consistorio ha optado por solicitar este préstamo con el objetivo de seguir ejecutando mejoras sin comprometer la estabilidad económica municipal. Según ha señalado, esta decisión responde también a la necesidad de actuar con prudencia ante la posibilidad de que el actual contexto internacional provoque un encarecimiento de los suministros, como ya ocurrió al inicio de la guerra de Ucrania.

Agut ha recordado asimismo que, a pesar de que el Ayuntamiento dispone de un remanente elevado, las reglas fiscales impuestas por el Gobierno central obligan a destinar 422.000 euros a la amortización de deuda. En este sentido, ha defendido que la operación no supone un riesgo para las cuentas municipales, ya que el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento se sitúa en torno al 20 %, muy por debajo del límite legal del 110 %.

La medida quedó aprobada en el mismo pleno extraordinario en el que tomó posesión de su acta el nuevo concejal del grupo municipal ALC, Pedro Albert, que sustituye a Ana María Martín tras su dimisión por motivos personales.