Así será el simulacro de emergencia en el Serrallo: sirenas, ES-Alert y confinamiento

El polígono industrial del Serrallo acogerá, previsiblemente antes de que acabe el año, un simulacro de emergencia con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta y mejorar la información y preparación de la ciudadanía ante una posible situación de riesgo. El ejercicio contemplará la activación de sirenas de aviso, el envío de alertas a través del sistema ES-Alert, la aplicación de medidas de autoprotección como el confinamiento de la población afectada, la movilización de recursos de emergencia, la puesta en marcha de un puesto de mando avanzado (PMA) y la constitución de dos centros de coordinación operativa municipal (Cecopal), en Castellón y Almassora, para garantizar una actuación coordinada entre todas las administraciones implicadas.

La organización de este simulacro de emergencia en el Serrallo ha centrado la reunión operativa celebrada este jueves en la Casa dels Caragols, organizada por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), en la que ha participado la alcaldesa de Almassora, María Tormo, junto a la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira, y el intendente de la Policía Local, José Alós.

Al encuentro también ha asistido el secretario autonómico de Emergencias e Interior y director de la AVSRE, Fernando Lasheras, así como responsables de las empresas del polígono petroquímico, representantes del Ayuntamiento de Castelló y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

La Casa dels Caragols ha acogido la reunión operativa organizada por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), para avanzar en la organización de un simulacro en el polígono industrial del Serrallo. / MEDITERRÁNEO

Durante la reunión se han definido las principales líneas de actuación de este dispositivo, que busca no solo poner a prueba la respuesta ante una posible emergencia, sino también mejorar la preparación de la población y dar a conocer de forma práctica cómo debe actuar la ciudadanía.

Cabe recordar que en mayo del 2025, la alcaldesa de Almassora, junto a la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira, y el intendente de la Policía Local, José Alós, se reunieron con técnicos de la AVSRE en el Ayuntamiento para abordar la futura realización de un posible simulacro para que los vecinos conozcan al detalle qué deben hacer en caso de una eventual emergencia en el polígono industrial del Serrallo, que está en término municipal de Castelló.

En esta línea, Tormo ha destacado tras la reunión de este jueves que este simulacro es “un paso más en el compromiso de seguir mejorando la seguridad y la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad, trabajando de forma coordinada con todas las administraciones y agentes implicados”. Además, ha subrayado que uno de los principales objetivos es que la ciudadanía sepa cómo actuar y qué medidas de autoprotección debe adoptar en caso de emergencia, “porque la información y la prevención son fundamentales”.

En este sentido, Tormo ha recordado que este proceso da continuidad a las reuniones iniciadas el pasado año, tras la solicitud del Ayuntamiento para retomar este tipo de ejercicios. De hecho, está prevista la celebración de nuevas reuniones técnicas de trabajo, así como una jornada formativa dirigida a responsables municipales el próximo mes de mayo, en la que participarán técnicos de la AVSRE.

Posteriormente, se desarrollarán jornadas informativas dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer de manera práctica cómo actuar ante una situación de emergencia.

La alcaldesa de Almassora, la edila del área y el intendente de la Policía Local, con el secretario autonómico de Emergencias e Interior y director de la AVSRE, en la reunión. / MEDITERRÁNEO

El primer simulacro en la zona, en el 2018

El primer simulacro de emergencia por accidente en el polígono del Serrallo se llevó a cabo en enero del 2028 en los municipios de Almassora y Castelló de la Plana con éxito, en un ejercicio de coordinación sin precedentes en la zona que duró 52 minutos. Por primera vez, Almassora participó en esta actuación -organizada por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVRSE) con la colaboración de los ayuntamientos e Almassora y Castelló y la Subdelegación del Gobierno-, que sirvió para evaluar la reacción de la ciudadanía en cuanto a las medidas de autoprotección y los tiempos de respuesta de las fuerzas de seguridad.

Los cuerpos de seguridad movilizaron a sus efectivos en poco más de 10 minutos.