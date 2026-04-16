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Benicàssim activa un plan de asfaltado de casi 30.000 m² con una inversión cercana al medio millón

Las obras actuarán en vías como Palmeral, Sigalero o Conde Bau y priorizarán los tramos más deteriorados del municipio

Imagen de los trabajos realizados en calles de la zona sur durante la última fase del plan de asfaltado.

Imagen de los trabajos realizados en calles de la zona sur durante la última fase del plan de asfaltado. / Eva Bellido

Eva Bellido

Benicàssim

Benicàssim prepara una renovación a fondo de varios de sus viales más deteriorados con un plan de asfaltado que permitirá intervenir sobre cerca de 30.000 m2 repartidos por distintos puntos del término municipal. La actuación, que ya está en fase de licitación, moviliza una inversión de 482.930,01 euros y pone el foco en mejorar la seguridad y la circulación en calles clave.

El proyecto contempla trabajos de renovación del pavimento en diversas calles y avenidas, entre ellas Palmeral, Conde Bau, Sigalero, Eivissa, La Punta, Mossén Elies y Pontazgo, así como en Barranquet y La Pobla, algunas de las vías donde el firme presenta un mayor grado de deterioro.

La alcaldesa, Susana Marqués, ha destacado que “esta actuación supone un paso más en nuestro compromiso con el mantenimiento de la ciudad y la mejora continua de los servicios públicos. Invertir en el estado de nuestras calles es invertir en seguridad, accesibilidad y movilidad”.

En la misma línea, el concejal de urbanismo, Carlos Díaz, ha subrayado que “se trata de una intervención planificada y técnicamente justificada, que permitirá actuar de forma integral en aquellos tramos donde el firme presenta un mayor grado de deterioro. Con ello, no solo mejoramos la circulación, sino que optimizamos los recursos municipales al reducir futuras actuaciones de mantenimiento”.

En un plazo de dos meses

La actuación incluirá el fresado del firme existente y la reposición de la capa de rodadura, así como el refuerzo con nuevas mezclas bituminosas en los puntos que lo requieran, con el objetivo de garantizar un acabado homogéneo y duradero en todas las calles incluidas en el proyecto.

El contrato fija un plazo de ejecución de dos meses desde el inicio de las obras, una vez se adjudique la actuación, dentro de un procedimiento abierto simplificado.

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La intervención no solo permitirá mejorar las condiciones de circulación, sino que también contribuirá a la conservación del espacio público y a la mejora de la imagen urbana del municipio. El objetivo es actuar de forma preventiva sobre los tramos más degradados para evitar un deterioro mayor y optimizar así la inversión municipal a medio plazo.

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