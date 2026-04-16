Burriana tendrá la nueva plaza gastronómica del puerto en verano de 2027: así será

Burriana da un paso decisivo en la transformación de su frente marítimo con el proyecto de la plaza gastronómica del puerto, un nuevo espacio público que permitirá integrar definitivamente la zona portuaria con la ciudad. La intervención ya está redactada y, en breve, saldrá a contratación pública, de manera que, si se cumplen los plazos previstos, podría estar finalizada antes del verano de 2027.

Así lo ha anunciado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicent Martínez Mus, durante su visita a Burriana, donde ha estado acompañado por el alcalde, Jorge Monferrer; el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra; y el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana.

El conseller Vicent Martínez Mus y el alcalde Jorge Monferrer, junto a responsables de la Generalitat y autoridades, durante la presentación del proyecto en el puerto de Burriana. / Isabel Calpe

1,8 millones de inversión

Martinez Mus ha explicado que la inversión prevista asciende a 1,8 millones de euros y la intención es que las obras puedan adjudicarse antes de final de año. El plazo de ejecución estimado será de seis meses, por lo que el nuevo espacio podría entrar en servicio en 2027.

Por su parte, el alcalde ha señalado que "lo ideal sería que estuviera para antes del verano de 2027, porque además de ser una plaza ciudadana funcionará como grada para el campo de kayak polo, ya que Burriana es una potencia a nivel nacional y queremos que se celebren competiciones aquí".

Estado actual del antiguo varadero, un espacio degradado que será transformado en un pulmón de ocio y restauración. / Isabel Calpe

Detalles del plan

El proyecto se desarrollará sobre un antiguo varadero actualmente abandonado y en estado de degradación, recuperando una zona industrial en desuso para convertirla en un nuevo punto de encuentro ciudadano junto al mar. La nueva plaza ocupará un espacio aproximado de 60 metros de largo por 50 de ancho y contará con dos áreas destinadas a servicio de bebidas y comidas.

Uno de los elementos más singulares será la recuperación de una antigua grúa en desuso, que será restaurada y ubicada en el centro del recinto como pieza escultórica y homenaje al pasado portuario de Burriana.

El diseño contempla la transformación de la actual rampa en una gran escalinata que descenderá hasta el agua, inspirada en en una antigua escalera que existió en el puerto de Valencia. Esta solución no solo tendrá valor paisajístico, sino también funcional, ya que ayudará a disipar el oleaje que entra por la bocana durante los temporales y evitará turbulencias en el interior del puerto.

Recreación de la escalinata que descenderá hasta el agua en la futura plaza. / Mediterráneo

Martínez Mus ha subrayado que "con ello se demuestra que los puertos pueden ser, además de infraestructuras económicas, espacios abiertos, accesibles y plenamente integrados en la ciudad".

Por su parte, Monferrer ha remarcado que “el futuro de la ciudad está ligado al turismo, y hasta ahora lo que se encontraban los vecinos al llegar al puerto era un muro". Ha añadido que "la Generalitat y el Ayuntamiento hemos apostado desde el primer minuto por abrir el puerto a la ciudad, derribar barreras y construir una plaza para que todos puedan disfrutar de estas vistas tan distintivas del Mediterráneo".

Nuevos accesos y energía solar en el Puerto

Durante la visita institucional también se ha comprobado la finalización de la mejora de accesos al puerto, una actuación de la Generalitat valorada en 620.000 euros. Los trabajos han consistido en la construcción de una nueva glorieta que ordena el tráfico y mejora la seguridad vial en uno de los principales puntos de entrada al recinto portuario.

La zona ya cuenta con nuevos accesos. / Mediterráneo

Además, el área portuaria local se ha convertido en el primer puerto autonómico con una instalación fotovoltaica en funcionamiento, lo que permitirá mejorar la eficiencia energética, reducir consumos y avanzar en la descarbonización de las instalaciones.

La Generalitat extenderá estas actuaciones a otros puertos como Benicarló, Peñíscola, Xàbia, Altea, Villajoyosa y Santa Pola, dentro de una inversión global de 1,5 millones de euros para modernizar la red portuaria valenciana.