Castellnovo avanza en la rehabilitación del único castillo Borgia de Castellón

El Ayuntamiento de Castellnovo ha aprobado definitivamente en pleno el presupuesto municipal de 2026, unas cuentas que consolidan la capacidad inversora del municipio y permitirán avanzar en varios proyectos estratégicos para el desarrollo local. Entre ellos destacan la nueva fase de rehabilitación del Castillo-Palacio de Beatriz de Borgia y la adecuación de la antigua cooperativa como futuro espacio sociocultural.

El presupuesto asciende a cerca de 1,9 millones de euros y contempla una inversión próxima al millón de euros en actuaciones reales, con el objetivo de reforzar tanto el patrimonio histórico como los servicios y equipamientos del municipio.

Uno de los ejes principales de estas cuentas es la intervención en el castillo de Beatriz de Borgia, considerado el único castillo Borgia de la provincia de Castellón y uno de los principales símbolos patrimoniales de Castellnovo. En este sentido, el pleno ha ratificado la licitación de una nueva fase de las obras de consolidación y restauración del monumento, cuyos trabajos ya han comenzado este mismo mes de abril.

La actuación cuenta con una inversión total de 545.592,22 euros y está financiada en gran parte a través del programa del 2% Cultural del Ministerio de Cultura, que aporta 407.394,40 euros. Estas obras permitirán seguir avanzando en la recuperación estructural y rehabilitación del edificio, declarado Bien de Interés Cultural, así como en su puesta en valor con vistas a su futuro uso cultural y turístico.

Además, desde el consistorio se ha subrayado que las obras han sido adjudicadas a una empresa de la comarca con fuertes raíces en Castellnovo, lo que contribuirá también al impulso económico del territorio. La actuación está gestionada por los arquitectos Santa Morro y José Vicente Llop.

Junto al proyecto del castillo, el presupuesto municipal de Castellnovo para 2026 incluye una partida de 200.000 euros procedente del Plan de Obras de la Diputación de Castellón para la rehabilitación integral de la antigua cooperativa, un edificio que se transformará en un espacio sociocultural de referencia para la localidad.

El alcalde de Castellnovo, Antonio López Gil, ha destacado que estas cuentas “permiten seguir avanzando en la mejora del municipio, poniendo en valor nuestro patrimonio y atendiendo las necesidades reales de la población”.

Sistema de dependencia

Más allá del apartado económico, la sesión plenaria también abordó otro de los asuntos más relevantes del debate político local: la situación del sistema de dependencia. En este punto, no prosperó la moción inicial presentada por el Partido Popular, sino una enmienda a la totalidad del grupo socialista, que fue finalmente la aprobada.

La propuesta respaldada por el pleno apuesta por mejorar la gestión del sistema, reducir los tiempos de tramitación y reforzar los recursos destinados a la atención de las personas dependientes. En concreto, el acuerdo plantea instar a la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia a incrementar los recursos humanos y materiales para la valoración y tramitación de expedientes, con el fin de cumplir los plazos legales y reducir las listas de espera.

Asimismo, la iniciativa incluye la recuperación del Plan Convivint, el impulso a las inversiones en infraestructuras sociales y el aumento del presupuesto destinado al servicio de ayuda a domicilio, considerado esencial para que las personas dependientes puedan permanecer en su entorno habitual.

Desde el Ayuntamiento de Castellnovo se ha querido aclarar que no se ha rechazado la defensa del sistema de dependencia, sino que se ha optado por una vía “más rigurosa, completa y útil para la ciudadanía”, centrada en soluciones concretas y ajustadas a las competencias de cada administración.