Elena Dacal, nueva notaria de Viver
Cubre la plaza vacante de José Carmelo Llopis
La notaria Elena Dacal Rodríguez ha cesado en su notaría de Sant Mateu, haciendo entrega de su protocolo a la notaria de Morella, Lirios Gisbert Cantó, para posteriormente tomar posesión como nueva notaria de Viver.
A partir de ahora, la notaria Elena Dacal cubre la plaza vacante de la localidad de su antecesor, el notario José Carmelo Llopis Benlloch, y atenderá a los vecinos en su notaría ubicada en la misma dirección, en la plaza Mayor, nº 13, teléfono: 964 141 138.
Esta toma de posesión se produce tras la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del Decreto 43/2026, de 27 de marzo, del Consell, de provisión de notarías vacantes en la Comunitat Valenciana para Ibi, Calp, Ontinyent, Vila-real, Sagunto, Gata de Gorgos, Villar del Arzobispo, Viver y La Pobla de Vallbona, en virtud del concurso convocado por la Resolución de 19 de enero de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, resuelto por una resolución de la misma dirección general, de 9 de marzo de 2026.
Por tanto, con esta toma de posesión se cubre la notaría vacante y a partir de ahora Viver dispone nuevamente de notario.
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