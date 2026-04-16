Elena Dacal, nueva notaria de Viver

La notaria Elena Dacal Rodríguez ha cesado en su notaría de Sant Mateu, haciendo entrega de su protocolo a la notaria de Morella, Lirios Gisbert Cantó, para posteriormente tomar posesión como nueva notaria de Viver.

A partir de ahora, la notaria Elena Dacal cubre la plaza vacante de la localidad de su antecesor, el notario José Carmelo Llopis Benlloch, y atenderá a los vecinos en su notaría ubicada en la misma dirección, en la plaza Mayor, nº 13, teléfono: 964 141 138.

Esta toma de posesión se produce tras la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del Decreto 43/2026, de 27 de marzo, del Consell, de provisión de notarías vacantes en la Comunitat Valenciana para Ibi, Calp, Ontinyent, Vila-real, Sagunto, Gata de Gorgos, Villar del Arzobispo, Viver y La Pobla de Vallbona, en virtud del concurso convocado por la Resolución de 19 de enero de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, resuelto por una resolución de la misma dirección general, de 9 de marzo de 2026.

Por tanto, con esta toma de posesión se cubre la notaría vacante y a partir de ahora Viver dispone nuevamente de notario.