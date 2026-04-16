Frustran un intento de okupación de varias viviendas en un pueblo de Castellón

La Policía Local de Xilxes, en colaboración con la Guardia Civil de Almenara, ha interceptado a cinco personas por un presunto delito de usurpación tras ser sorprendidas, supuestamente, intentando okupar varias viviendas en el municipio.

Según ha informado la propia Policía Local a través de sus redes sociales, la intervención se produjo a altas horas de la madrugada durante la semana de fiestas, en el marco de un dispositivo de vigilancia que permitió una actuación “coordinada y eficaz”.

Fuentes policiales destacan que la rápida respuesta de los agentes y la vigilancia preventiva resultaron claves para evitar la okupación ilegal de los inmuebles afectados. La actuación se saldó con la identificación e interceptación de los cinco implicados.

A raíz de este suceso, la Policía Local ha recordado la importancia de reforzar las medidas de prevención en viviendas y propiedades susceptibles de permanecer vacías durante determinados periodos de tiempo.

Entre las recomendaciones trasladadas a propietarios y empresas figuran la instalación de puertas antiokupación o sistemas de cierre reforzado, alarmas conectadas a una central receptora, iluminación exterior con sensores de movimiento, revisiones periódicas del estado de la vivienda y sistemas de videovigilancia.

Asimismo, desde el cuerpo policial se insiste en la necesidad de avisar de inmediato a las autoridades ante cualquier actividad sospechosa, subrayando que la prevención y la colaboración ciudadana son fundamentales para garantizar la seguridad en los municipios.

Si se detecta una incidencia de este tipo, las fuerzas de seguridad recuerdan que debe contactarse de forma inmediata con los servicios de emergencia.