La Generalitat comenzará tras el verano la gran renovación del saneamiento de Moncofa: estará lista a finales de 2027

La Generalitat invertirá 2,7 millones de euros en la renovación integral del sistema de saneamiento de Moncofa, una actuación estratégica que permitirá modernizar la red de colectores y la estación de bombeo del municipio para dotarlo de una infraestructura más eficiente, fiable y adaptada a las necesidades reales del municipio.

Está previsto que los trabajos comiencen una vez pasado el verano y, después de 16 meses de ejecución, su puesta en marcha llegará a finales de 2027.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha presentado este jueves el proyecto en el Ayuntamiento de Moncofa, donde ha estado acompañado por el alcalde, Wences Alós, así como por el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra, y el gerente de la Epsar, José Aparicio.

Características de la nueva estación de bombeo. / Mediterráneo

Martínez Mus ha subrayado que “se trata de una actuación clave que permitirá transformar por completo el sistema de saneamiento del municipio, haciéndolo más eficiente y preparado para dar respuesta al crecimiento, especialmente en la zona costera durante los meses de verano”. En esta línea, ha añadido que permitirá pasar "de un sistema obsoleto a uno de máxima eficiencia, eliminando la necesidad de que el agua pase por cuatro bombeos distintos antes de ser tratada”.

La intervención, impulsada por la Generalitat a través de la Epsar, contempla la construcción de nuevos colectores y de una estación de bombeo de última generación, lo que permitirá optimizar la conducción de las aguas residuales, reducir los rebombeos y reforzar la capacidad de evacuación en periodos de mayor demanda.

Conducción más eficiente

“Mejorará el funcionamiento hidráulico del saneamiento, permitirá una conducción más eficiente de las aguas residuales y aumentará la capacidad de gestión de caudales, especialmente en episodios de lluvias, evitando sobrecargas en el sistema”, ha destacado Martínez Mus. Asimismo, ha señalado que “conseguimos una infraestructura más eficiente también desde el punto de vista energético, lo que se traduce en una gestión del agua más sostenible y con menores costes”.

La nueva instalación estará diseñada para recoger las aguas residuales de Moncofa y conducirlas al sistema que hay en la actualidad, impulsando los caudales hacia la estación de Xilxes d’Alt. Además, contará con sistemas de pretratamiento de sólidos y control de olores, mejorando tanto el rendimiento como su integración en el entorno. “Incorporamos tecnología de última generación que permitirá mejorar el servicio y reducir el impacto ambiental”, ha indicado el conseller.

Ya han licitado las obras

En cuanto a los plazos, la Generalitat ya ha licitado las obras y está previsto que los trabajos comiencen una vez finalice el verano, con una duración aproximada de año y medio, por lo que la nueva estación de bombeo de Moncofa podría entrar en funcionamiento a finales de 2027. “Nuestro objetivo es garantizar que Moncofa disponga cuanto antes de un sistema de saneamiento moderno, eficaz y preparado para el futuro”, ha concluido Martínez Mus.

Por su parte, el alcalde ha manifestado que “una vez más, Moncofa vuelve a contar con el apoyo de la Generalitat, en este caso, para mejorar de manera importante toda la red de alcantarillado ya que, con la nueva estación de bombeo, verá afectada en positivo toda la circulación de las aguas fecales de la localidad, ya que hoy en día hacen un recorrido muy largo hasta su llegada a la planta depuradora”.

De esta manera, con el nuevo bombeo, las aguas residuales de Moncofa ya no circularán hacia la playa, para luego volver a subir en dirección a la depuradora. “Esto propiciará que desaparezcan los embalsamientos de agua que las lluvias torrenciales provocan en la avenida Científic Avel·lí Corma, dado que los conductos actuales podrán soportar dicho caudal”, concluye Alós.