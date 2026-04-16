Moncofa liquida el último presupuesto con un remanente de más de seis millones

El equipo de gobierno (PP) de Moncofa elavará al pleno que tendrá lugar la próxima semana la liquidación del presupuesto municipal del 2025, que arroja unos fondos líquidos en tesorería de 4,6 millones de euros y un remanente de tesorería superior a los seis millones.

Estos resultados, según reivindican fuentes municipales, confirman la buena salud económica del municipio y avalan la hoja de ruta del ejecutivo local. "Con una gestión centrada y responsable, con altura de miras, año tras año presentamos un resultado positivo que nos permite invertir en mejoras en nuestro municipio”, defiende el alcalde y responsable del área de Hacienda, Wences Alós.

Además del remanente, el informe de Intervención también pone de manifiesto el equilibrio de las cuentas, avalando el cumplimiento de la regla del gasto por importe de 560.899,19 euros y la estabilidad presupuestaria por 1,2 millones de euros. Por otra parte, el análisis pone en valor los 2,7 millones conseguidos en subvenciones de otras administraciones, que suponen mejoras, como la limpieza viaria, en servicios y obras sin desembolso por parte de los vecinos.

Búsqueda de subvenciones

“Para este equipo de gobierno siempre ha sido una prioridad la búsqueda de subvenciones de otras administraciones, lo que nos está permitiendo dotar de empleo a nuestros vecinos, mejorar servicios y realizar obras que no salen directamente de los bolsillos de nuestros vecinos”, destaca Alós.

Alós destaca, asimismo, que “la gestión responsable permite, año tras año, continuar mejorando la localidad. "Somos un equipo de gobierno comprometido en mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y para ello la gestión económica tiene que ser un referente y estamos consiguiendo este objetivo y al mismo tiempo olvidar épocas del despilfarro”. Y es que parte del remanente que se incorporará se invertirá en la peatonalización de la plaza de la Constitució, el trinquet municipal, el Plan de Asfaltado y el Plan de Alcantarillado, entre otras actuaciones.

Pero el resultado positivo no solo permitirá realizar obras y mejoras de los servicios prestados a los vecinos, sino que sienta las bases para poder abordar la urbanización del PAI Belcaire Sur, con un coste superior a los 12 millones de euros, y hacer frente a parte de la “herencia envenenada” dejada por la gestión socialista.