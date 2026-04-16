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Naturem inaugura la primera comunidad energética de Burriana con 102 socios

La iniciativa se consolida con cuatro nuevas plantas fotovoltaicas y refuerza la apuesta por un modelo energético sostenible, colaborativo y de proximidad

La Cooperativa Sant Josep de Burriana ha inaugurado la comunidad energética local Naturem, un proyecto pionero en Burriana

La Cooperativa Sant Josep de Burriana ha inaugurado la comunidad energética local Naturem, un proyecto pionero en Burriana / Isabel Calpe

Isabel Calpe

La Cooperativa Sant Josep de Burriana ha inaugurado este jueves la comunidad energética local Naturem, un proyecto pionero en la ciudad que arranca con 102 socios y nace con el objetivo de fomentar el autoconsumo colectivo, favorecer el ahorro energético y acercar las energías renovables a la ciudadanía.

El acto de inauguración, celebrado frente al Casal Jove, ha estado encabezado por el vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicent Martínez Mus; el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer; y el presidente de Naturem, José Montoliu así como numerosas autoridades y representantes de asociaciones y colectivos de la ciudad.

El vicepresidente tercero del Consell, Vicente Martínez Mus; el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer; y el presidente de Naturem, José Montoliu, junto a autoridades y representantes locales durante la inauguración de la comunidad energética

El vicepresidente tercero del Consell, Vicente Martínez Mus; el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer; y el presidente de Naturem, José Montoliu, junto a autoridades y representantes locales durante la inauguración de la comunidad energética / Isabel Calpe

Durante su intervención, Montoliu destacó el alcance de la iniciativa para el futuro de la ciudad. "Hoy inauguramos mucho más que una comunidad energética, damos un paso adelante en nuestro compromiso con el futuro", señaló. Asimismo, recordó los 120 años de trayectoria de la entidad y puso en valor su capacidad para crecer, innovar y diversificar sin perder su esencia cooperativa.

Red en expansión

La nueva comunidad energética inicia su actividad con cuatro plantas fotovoltaicas: tres ubicadas en instalaciones municipales —Casal Jove, polifuncional del Grau y polifuncional de la Serratella— y una cuarta situada en una nave de la empresa D.P.E (Diseños y Proyectos Energéticos S.L.). Además, en las próximas fechas incorporará parte de la producción de autoconsumo instalada en la cubierta de las naves de la entidad en el Camí Llombai.

Con esta ampliación, Naturem consolida una infraestructura energética que alcanza siete plantas fotovoltaicas y una potencia instalada total de 574,16 kWp. La producción estimada asciende a 756.256 kWh anuales, lo que permitirá evitar la emisión de 723 toneladas de CO2 cada año.

La comunidad contará con un precio fijo de 8,99 céntimos por kWh, una propuesta orientada a ofrecer ahorro y estabilidad frente a la volatilidad del mercado energético.

En el transcurso del acto también intervino el director general de Enercoop, Joaquín Mas, quien explicó el funcionamiento de una comunidad energética y los responsables de Oppidumenergía detallaron el papel que desempeñará la comercializadora en la gestión diaria del proyecto.

Entrega de placas de reconocimiento al Ayuntamiento y a la empresa D.P.E. por su implicación en el desarrollo del proyecto

Entrega de placas de reconocimiento al Ayuntamiento y a la empresa D.P.E. por su implicación en el desarrollo del proyecto / Isabel Calpe

El director de Naturem, Juanvi Moros, repasó la evolución de la iniciativa desde su presentación pública a finales de 2022 hasta su puesta en marcha definitiva, y agradeció el respaldo institucional y social recibido durante todo el proceso. Asimismo, animó a la ciudadanía a sumarse a una iniciativa abierta que busca seguir creciendo en los próximos años.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, destacó que la ciudad pone en marcha un modelo pionero de gestión energética que no solo apuesta por la instalación de placas solares, sino por acercar la energía a la ciudadanía y facilitar soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida.

Martínez Mus, Monferrer y Montoliu descubrieron una placa conmemorativa como clausura del acto

Martínez Mus, Monferrer y Montoliu descubrieron una placa conmemorativa como clausura del acto / Isabel Calpe

Por su parte, Vicente Martínez Mus puso en valor el carácter estratégico del proyecto y remarcó su dimensión social, al contribuir a reducir incertidumbres en torno al coste energético y reforzar la competitividad tanto de las familias como de los sectores productivos.

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Tras la proyección de un vídeo explicativo, el acto concluyó con la entrega de placas de reconocimiento al Ayuntamiento y a la empresa D.P.E , en señal de agradecimiento por su implicación en el desarrollo de esta iniciativa. A continuación, se procedió al descubrimiento de una placa conmemorativa del acto.

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