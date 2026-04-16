Puig, en Vinaròs: “Rechazar la financiación es una traición a los valencianos”

El expresident de la Generalitat, Ximo Puig, quien actualmente representa a España ante la OCDE en París, ha defendido este jueves en Vinaròs el nuevo modelo de financiación autonómica y ha sostenido que rechazarlo sería “una traición a los valencianos”.

Durante un coloquio en la Casa de la Cultura organizado por el PSPV-PSOE, Puig ha subrayado que la propuesta del Gobierno central supondría 3.600 millones de euros más al año para la Comunitat Valenciana, una cifra que considera clave para reforzar los servicios públicos.

“No estamos ante un debate partidista, sino ante una herramienta fundamental para garantizar la sanidad, la educación y los servicios sociales”, ha afirmado. En este sentido, ha insistido en que es la primera vez en años que se plantea una reforma “que beneficia claramente a los valencianos”.

"Absurdo rechazar una solución"

El expresident ha sido especialmente crítico con la negativa del actual Consell a negociar el modelo. “Es absurdo rechazar una solución que aporta más del triple de lo que se fue a pedir a Madrid”, ha señalado, añadiendo que “decir no a estos recursos es dar la espalda a los intereses de la Comunitat Valenciana”. Puig también ha defendido que una mejor financiación permitiría actuar en problemas estructurales como el despoblamiento o la falta de infraestructuras en comarcas del interior.

En cuanto a las exigencias del actual president, Juanfran Pérez Llorca (PP), sobre incluir un fondo de nivelación transitorio hasta que no se aplique el modelo ha dicho que “estaría de acuerdo en que se contemplara, pero lo fundamental es entrar en la negociación del modelo que cada año traería 3.600 millones más”. Y sobre la petición de incluir la deuda histórica, ha sostenido que “lo hemos defendido siempre y hay otra vía de acción del Gobierno anunciado respecto a esta deuda, pero el PP estatal está en contra de hablar de esta deuda histórica”.

Por último, ha confiado en que el ministro de Hacienda, Arcadi España, que fue conseller con su gobierno autonómico, impulse un acuerdo que corrija lo que ha calificado como una “deuda histórica” con la Comunitat Valenciana.