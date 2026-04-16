La socialista Carmina Martinavarro renuncia como concejala en Almassora y deja la política después de 30 años

Una histórica socialista de Almassora deja la política después de 30 años. La edila Carmina Martinavarro, ahora en la oposición, ha anunciado este jueves que renuncia a su acta como concejala. Su salida se hará efectiva en el pleno que tendrá lugar el próximo lunes.

Licenciada en Psicología, Martinavarro da un paso al lado "por motivos laborales y personales". En declaraciones a Mediterráneo, asegura que su trabajo provoca que "no le pueda dedicar todo el tiempo que le gustaría a la política", aunque ahora esté en la oposición, y unido a los meses "tremendamente difíciles" que ha tenido que vivir por la muerte de un familiar muy cercano, ha decidido apartarse de lo considera que ha sido su "vida" y su "pasión".

Martinavarro lleva como representante política de forma ininterrumpida desde 1995. Fue concejala de Servicios Sociales de 1999 a 2003 y, de hecho, ese mandato acabó siendo alcaldesa durante unos meses ante la muerte del entonces alcalde, Josep Lluís Agustí.

También ha sido concejala de Urbanismo durante dos legislaturas, desde 2015 a 2023. Además, ha sido diputada provincial por el PSPV-PSOE.

¿Quién ocupará su lugar?

Como suele pasar en estos casos, correrá la lista que presentó el PSPV y el siguiente llamado a ocupar su puesto como concejala es Javier Martí, que durante muchos años ha ocupado áreas de gobierno en Almassora y es el número 9 en la candidatura socialista de las últimas elecciones.