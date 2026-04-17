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Almassora reconoce al médico Juan Casanova y al historiador Primitiu Garcia como hijo predilecto y adoptivo en un emotivo acto institucional

La alcaldesa, María Tormo, destaca la trayectoria ejemplar de ambos homenajeados y su contribución al municipio, “ya que han dedicado su vida a cuidar de nuestros vecinos y a preservar nuestra historia”

De izquierda a derecha, Juan Casanova, María Tormo y Primitiu Garcia.

De izquierda a derecha, Juan Casanova, María Tormo y Primitiu Garcia. / Mediterráneo

Concha Marcos

Almassora

El Ayuntamiento de Almassora ha celebrado este viernes el acto institucional de nombramiento de hijo predilecto y hijo adoptivo del municipio en una renovada y moderna Casa de la Cultura, en una ceremonia marcada por la emoción, el reconocimiento y el orgullo de pertenencia. El médico Juan A. Casanova Claramonte ha sido distinguido como hijo predilecto de Almassora, mientras que el historiador Primitiu Garcia i Pascual ha recibido el título de hijo adoptivo, en reconocimiento a sus destacadas trayectorias y a su estrecha vinculación con el municipio.

Foto de familia del acto.

Foto de familia del acto. / Mediterráneo

La alcaldesa, María Tormo, ha subrayado que se trata de “un acto muy especial, con el que queremos agradecer públicamente a dos personas que han dedicado su vida a cuidar de nuestros vecinos y a preservar nuestra historia”.

En su intervención, la primera edil ha puesto en valor el papel de ambos homenajeados como referentes para la sociedad almassorina. “Hoy es un día de orgullo. Orgullo almassorí. Porque son las personas, con su esfuerzo, compromiso y amor por nuestro pueblo, las que construyen la historia de Almassora”, ha señalado.

En el caso de Juan A. Casanova Claramonte, la alcaldesa ha destacado su vocación de servicio y su cercanía durante décadas de ejercicio profesional. “Ha sido mucho más que un médico, porque ha sido confianza, consuelo y esperanza para generaciones de almassorins”, ha afirmado Tormo.

Por su parte, ha resaltado la labor de Primitiu Garcia i Pascual en la investigación, conservación y difusión de la historia local. “Ha contribuido de manera decisiva a que conozcamos mejor nuestras raíces y a que la memoria de Almassora perdure”, ha añadido al alcaldesa.

Casanova: “Mi dedicación a la gente ha sido mi motor de vida”

Por su parte, Juan A. Casanova Claramonte ha expresado su emoción por el reconocimiento recibido y ha traslado su enorme gratitud por dicha distinción. “Siempre he pensado que mi profesión era la más bonita del mundo y mi dedicación a la gente ha sido mi motor de vida. Después de tantos años, este reconocimiento me confirma que tomé la decisión correcta cuando inicié mi actividad profesional en Almassora en los años 80”, ha manifestado.

El médico Juan Casanova, junto a la alcaldesa.

El médico Juan Casanova, junto a la alcaldesa. / Mediterráneo

Garcia: “Gracias por las muestras de cariño, amistad y reconocimiento”

Durante su intervención, Primitiu Garcia ha agradecido la distinción y las muestras de afecto recibidas en los últimos meses. “Gracias a la corporación municipal por proponer y conceder esta distinción, y gracias a todas las personas que me han mostrado su cariño, amistad y reconocimiento”, ha señalado.El historiador ha destacado que su trayectoria de más de treinta años le reafirma en el camino recorrido y en la importancia de su trabajo para la sociedad almassorina.

Primitiu Garcia, al lado de María Tormo.

Primitiu Garcia, al lado de María Tormo. / Mediterráneo

Asimismo, ha recordado unas palabras del escritor Prudenci Bertrana: “Acércate a las personas y las conocerás; trabaja donde ellas trabajan y las comprenderás; vive como ellas viven y las amarás”, subrayando que, con el paso del tiempo, ha comprobado la veracidad de esta reflexión.

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El acto, que ha reunido a numerosos representantes de la esfera política, social y cultural de Almassora, ha contado con diversas interpretaciones musicales a cargo de un trío de cuerda en representación de la Escuela de Música Mestre Agut Manrique y la actuación de la Associació Cultural El Torrelló. 

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