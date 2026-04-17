El Baix Maestrat dice 'no' a la guerra: manifestación por la paz en las calles de Vinaròs

Representantes de asociaciones sociales, sindicatos, diversas formaciones políticas y ciudadanos de muy distintas poblaciones de la comarca del Baix Maestrat se manifestaron este viernes por la tarde en Vinaròs contra los conflictos bélicos actuales, en una convocatoria que reunió a alrededor de 400 personas.

El Baix Maestrat se moviliza por la paz / Javier Flores

La protesta comenzó a las 19.00 horas en la plaza Parroquial y recorrió varias calles céntricas del municipio en un ambiente pacífico, pero reivindicativo. La iniciativa surgió a raíz de la creciente preocupación de la ciudadanía y del tejido asociativo local ante el aumento de la violencia a nivel global.

Inspirada en movilizaciones similares celebradas en otras ciudades de la Comunitat Valenciana, la organización impulsó además una plataforma digital para facilitar la adhesión de más colectivos al manifiesto. En total, cerca de una treintena de asociaciones respaldaron la convocatoria, entre ellas grupos feministas, ecologistas, LGTBI y organizaciones solidarias con Palestina.

Los participantes coincidieron en la necesidad de visibilizar el rechazo social a los conflictos armados y reclamar una apuesta decidida por la paz. La movilización concluyó con la lectura de un manifiesto conjunto, en el que se hizo un llamamiento a la comunidad internacional para redoblar los esfuerzos diplomáticos y poner fin a las guerras, así como a promover políticas que garanticen la justicia social y los derechos humanos.

Con esta acción, los organizadores subrayan su intención de mantener viva la conciencia ciudadana y seguir promoviendo iniciativas en defensa de la paz.