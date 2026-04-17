84 nuevos contenedores en Burriana para acabar con las bolsas fuera de los puntos de recogida

Poner fin a las bolsas de basura acumuladas fuera de los contenedores. Con ese objetivo, el Ayuntamiento de Burriana ha empezado ya a renovar varios puntos de recogida del municipio con la instalación de 21 nuevas islas de residuos, lo que se traduce en 84 nuevos contenedores de carga lateral repartidos por distintas zonas de la ciudad.

Con esta actuación, el consistorio busca algo muy concreto: que los puntos de recogida estén más limpios, tengan mejor aspecto y puedan responder mejor al volumen de residuos que se genera cada día. Sobre todo, en lo que respecta a la fracción orgánica, que gana capacidad con contenedores de 2 metros cúbicos, mientras que los destinados a resto, envases y papel alcanzan los 3,2 metros cúbicos.

Los nuevos equipos también incorporan un diseño pensado para dificultar la extracción de bolsas y residuos, una mejora con la que se pretende evitar escenas habituales como bolsas fuera de lugar, suciedad alrededor de los puntos de recogida y una peor imagen en la vía pública.

La renovación forma parte del compromiso asumido por el Ayuntamiento dentro de la última prórroga del contrato del servicio y tiene un objetivo claro: mejorar la limpieza urbana en Burriana, unificar la imagen de estas instalaciones en zonas céntricas y reforzar la recogida selectiva allí donde más falta hacía.

Los trabajos los está llevando a cabo Fobesa, la empresa encargada del servicio de recogida de residuos en Burriana, que ha comenzado este jueves por zonas como El Plà y la plaza de la Generalitat. En los próximos días, la actuación continuará hasta completar todas las ubicaciones previstas.

Solo quedará pendiente el punto de Terraza Payà, donde la instalación se realizará una vez concluyan las obras de remodelación del pavimento de la calle San Vicent, previstas para las próximas fechas.

En total, la intervención llegará a 21 puntos del municipio, algunos de ellos de nueva creación. Entre las zonas incluidas están El Plà, la avenida Mediterránea, la plaza de la Generalitat, Escorredor, la zona del Mercado, San Blai, Poeta Calzada, San Martín, Menéndez y Pelayo, Buen Suceso, la plaza 9 d’Octubre, Canalejas, Camí d’Onda y Terraza Payà.

Además, esta no será la última fase. El Ayuntamiento ya prevé seguir renovando contenedores en otros barrios y puntos de la ciudad, dando prioridad a aquellas zonas donde se registra una mayor cantidad de residuos.

El concejal de Vía Pública, Mario Trullen, ha destacado que esta mejora supone “un paso más” tanto en la gestión de residuos como en la integración estética de estas infraestructuras en el día a día de Burriana.