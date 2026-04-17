Burriana reúne seis décadas de historia fallera en una noche marcada por la solidaridad

La Llar Fallera de Burriana vivió una de esas noches que no se improvisan en el calendario, sino que acaban imponiéndose por su propio significado. Por primera vez en la ciudad, se logró reunir en una misma cena a 226 reinas falleras y mujeres de las cortes de honor de distintas generaciones, en un encuentro solidario a beneficio de la ONG Amor en Acció.

No es una cita habitual en Burriana. Este tipo de reencuentros entre generaciones falleras es más común en otras ciudades con una tradición más asentada en este formato, como València, pero aquí nunca había encontrado su espacio en la agenda festiva.

En una misma sala se sentaron mujeres que abarcan casi sesenta años de historia fallera, desde 1967, las más veteranas allí presentes, hasta la actualidad. El resultado fue una mesa compartida entre épocas distintas, donde las conversaciones mezclaban recuerdos, anécdotas y vivencias. Historias en las que volvían a salir, risas, reencuentros y también algún secreto guardado durante años alrededor de la pasión fallera.

La iniciativa partió de la reina fallera de 2026, Laura Sendra, junto a su corte de honor, con la idea de dar protagonismo también a todas las mujeres que han formado parte de las cortes de honor a lo largo del tiempo. "Pensamos que era necesario un momento de reencuentro donde las cortes de honor tuvieran el mismo protagonismo que las reinas", explicó Sendra, que destacó la buena respuesta a la convocatoria.

En total, participaron las representantes de 43 ejercicios falleros, una imagen de varias generaciones coincidiendo por fin en un mismo espacio.

Emoción y solidaridad

El encuentro tuvo también un fuerte componente solidario. La recaudación se destinó a la ONG local Amor en Acció, que desarrolla proyectos sanitarios, educativos e inclusivos en países como Burkina Faso, Costa de Marfil, República del Congo, India o Paraguay. Tras la cena, servida por Grupo Brisamar, una rifa benéfica con 80 regalos gracias a la participación de más de 70 comercios y patrocinadores locales completó la parte más social de la velada.

La concejala de Fallas, Paloma Boix, destacó precisamente esa dimensión más allá de lo festivo. "Es un orgullo ver cómo el mundo de las fallas, que es el corazón de nuestra ciudad, se une por una causa tan noble".