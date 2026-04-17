Empedrao para 2.000 personas en el inicio de la cuenta atrás para el remate de Sant Vicent en la Vall

Entre todos los símbolos con los que se pueden identificar las fiestas patronales de la Vall d'Uixó, uno de los más emblemáticos son los espacios, en concreto: la placeta de Sant Vicent, la dels Xorros y la plaça de l'Assumpció, epicentros de la mayor parte de los actos, y que más allá de ser un punto de encuentro, permiten tomar el pulso de la vitalidad de estas celebraciones populares.

Desde el pasado 5 de abril, cuando dio inició la programación con las vacas en la plaça dels Xorros, han sido más los días en los que las plazas han estado llenas, que en los que ha imperado la calma. Lo de este viernes ha sido un ejemplo más, uno de los más tradicionales, al volver a reunir en la más grande de las tres, la de la Assumpció, a unas 2.000 personas para cenar empedrao, la receta más típica de la gastronomía vallera.

De citas ineludibles sabe mucho la reina de las fiestas de este año, Anna Clavell. Tanto es así, que cuando encara la recta final del programa, que se clausurará este domingo con un concierto de la Banda Sinfónica del Ateneu Musical Schola Cantorum en el Auditori, incide en que se acaban las fiestas pero no su reinado, dado que le queda todo un año por delante en el que «iré a todos los actos que pueda, porque cada uno es único, y si se pierde la oportunidad de vivirlo, ya no vuelve».

De las patronales quedan dos días, sábado y domingo, y llegados a este punto, no puede más que reconocer que «están siendo unas semanas muy intensas, llenas de alegría y de actos», el primero y más importante, sin duda, su presentación, el 28 de marzo, aunque confiesa que el momento «que llevaré siempre grabado en el corazón será el de la procesión, ir delante de la imagen del Pare Sant Vicent fue muy especial».

Una de las citas de un fin de semana que bromea diciendo que «fue mortal, no tuvimos tiempo de descansar». Y fue un fin de semana largo, que comenzó con la inauguración el viernes de la Fira y la mencionada procesión del lunes. Dice recordar la feria como «cuatro días muy bonitos» y remarca la entrada en la placeta en calesa antes de la salida del Bou de Sant Vicent, «fue muy emotiva, con la banda de la Schola tocando».

No olvida la ofrenda. «El día no acompañó y tuvimos que hacerla dentro de la Asunción, pero pese a no hacer el habitual paseo por la calle, la recuerdo muy intensa, porque ofrendamos en la iglesia con toda la gente mirando, fue muy diferente a otras que he vivido, me gustó mucho».

Como suele suceder, describe que tan cerca del final «querría que el tiempo se detuviera, porque lo estamos pasando muy, muy bien». Aunque lo que le queda por delante no es poco. Además del empedrao, donde una vez más ha tenido el protagonismo que le corresponde como reina de las fiestas, acompañada siempre por su corte de honor, este sábado queda el último día de bous al carrer, con cuatro exhibiciones y el remate musical preparado por la Schola Cantorum del domingo.