Onda refuerza su músculo industrial con nuevas mejoras en sus polígonos

Detrás de cada nave, de cada camión que entra y sale y de cada puesto de trabajo que depende de la industria, hay algo básico: que los polígonos estén en buenas condiciones. Con esa idea, el Ayuntamiento de Onda sigue reforzando su apuesta por modernizar y mejorar sus áreas industriales con actuaciones que ya superan los 400.000 euros, dentro del programa de ayudas del Ivace.

Las mejoras ya son visibles en distintos puntos de los más de 12 millones de metros cuadrados de suelo industrial del municipio. El objetivo es claro: hacer más competitivas a las empresas de Onda, facilitar su actividad diaria y seguir atrayendo inversión a uno de los grandes motores económicos de la localidad.

Actuaciones destacadas

Entre las actuaciones más destacadas figuran los trabajos de mejora y mantenimiento viario y de medianas en el Polígono Miralcamp, así como labores de desbroce y acondicionamiento de viales en la EGM Nord 2 y la EGM Sur 13. También se han ejecutado mejoras en zonas verdes y espacios comunes de Trencadella y Entre Ríos, además de actuaciones de recogida de residuos y escombros en puntos estratégicos de la zona industrial.

La inversión ha permitido actuar en aspectos clave para el día a día de las empresas, como la mejora del firme, la adecuación de espacios verdes, la optimización del alumbrado público, la señalización viaria y la incorporación de nuevos servicios pensados para facilitar la actividad en los polígonos.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha subrayado la importancia de seguir invirtiendo en este ámbito al asegurar que “Onda es un referente industrial, especialmente en el sector cerámico y logístico, y desde el Ayuntamiento trabajamos cada día para estar a la altura de nuestras empresas”. Además, ha defendido que “invertir en nuestra industria es invertir en empleo, en oportunidades y en el futuro de nuestra ciudad”.

En esta misma línea, Ballester ha remarcado el compromiso del consistorio para seguir mejorando estos espacios productivos y favorecer que las empresas locales ganen competitividad, crezcan y atraigan nuevas inversiones.

Uno de los pilares de esta estrategia ha sido la colaboración entre el Ayuntamiento de Onda, el Ivace y las Entidades de Gestión y Modernización (EGM). Esta coordinación ha permitido adaptar cada intervención a las necesidades reales de las distintas áreas industriales y optimizar recursos mediante una planificación conjunta.

Además, el consistorio mantiene activa una hoja de ruta para seguir avanzando en la mejora continua de sus polígonos. Este plan estratégico de futuro contempla nuevas inversiones, la incorporación de servicios innovadores y la adaptación de las zonas industriales a los retos actuales del tejido empresarial.

Una brigada industrial

Dentro de esa apuesta, el Ayuntamiento puso en marcha en febrero una brigada industrial específica para reforzar el mantenimiento y la atención en los polígonos. En solo dos meses, esta unidad ha realizado ya más de 30 actuaciones en enclaves como la EGM Nord 2, el Polígono Casablanca, el Polígono Miralcamp, la EGM Sur 13, Trencadella y Entre Ríos.

Los trabajos de esta brigada han incluido principalmente tareas de desbroce y limpieza de parcelas, rotondas y medianas, mantenimiento de zonas verdes, acondicionamiento de aceras y viales y retirada de residuos y escombros.

Sobre este servicio, la alcaldesa ha señalado que “la brigada industrial nos permite actuar con rapidez y es una herramienta fundamental para garantizar que nuestras áreas industriales estén siempre en las mejores condiciones posibles”.

Con estas actuaciones, Onda refuerza su apuesta por la industria como motor económico del municipio, consolidando un modelo basado en la mejora continua, la colaboración con el tejido empresarial y la planificación estratégica.