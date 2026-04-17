Vall d’Alba ultima los preparativos de su Fira del Comerç, Agricultura i Ramaderia

Vall d’Alba se encuentra ya inmersa en los últimos preparativos para la celebración de la XXVII Fira del Comerç, Agricultura i Ramaderia, que abrirá sus puertas este sábado.

La alcaldesa, Marta Barrachina, ha supervisado durante la jornada de este viernes el montaje del recinto ferial, donde ya es visible la intensa actividad previa al inicio del certamen. En la avenida Castelló ya se encuentran instalados vehículos, maquinaria y aperos agrícolas, configurando uno de los espacios más representativos de la feria.

Expositores y personal municipal trabajan en la puesta a punto de los últimos detalles para que todo luzca perfecto de cara a la apertura de la feria.

120 estands

El recinto ferial, ubicado entre las avenidas Castelló y Vilafranca, acogerá a lo largo del fin de semana alrededor de 120 estands, con la participación de empresas, comercios y productores tanto de la provincia de Castellón como de otros puntos del territorio, además de una muestra ganadera y la implicación de comercios locales y asociaciones vecinales.

La jornada inaugural del sábado arrancará a las 10.00 horas con la apertura del recinto ferial y continuará a las 11.00 horas con la inauguración oficial, que incluirá la visita a los stands. Además, durante la mañana se desarrollarán actividades familiares, mientras que por la tarde la programación incorporará propuestas musicales con un tardeo y discomóvil que aportarán un ambiente festivo a la jornada.

Programación de la Fira de Vall d'Alba. / Mediterráneo

La alcaldesa ha destacado que “estamos ultimando todos los detalles para que la Fira luzca como merece y para que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar de un evento que es ya un referente para nuestro municipio”.

La programación arrancará este viernes por la tarde con una charla y cata de aceite de oliva de calidad en el Espai Cultural, organizada por La Unió de Llauradors, como antesala de un fin de semana en el que Vall d’Alba volverá a convertirse en punto de encuentro del sector agrícola, ganadero y comercial.