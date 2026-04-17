La XXVII Fira de Vall d’Alba abre sus puertas este fin de semana como gran escaparate del comercio, la agricultura y la ganadería

Vall d’Alba lo tiene todo preparado para celebrar este fin de semana la XXVII edición de la Fira del Comerç, Agricultura i Ramaderia, una cita plenamente consolidada que volverá a convertir el municipio en un punto de encuentro para profesionales, vecinos y visitantes.

El recinto ferial, ubicado entre las avenidas Castelló y Vilafranca, abrirá sus puertas este sábado, 18 de abril, a las 10.00 horas, ofreciendo un amplio espacio expositivo que contará con alrededor de 120 stands, en los que participarán empresas, comercios y productores tanto de la provincia de Castellón como de otros puntos del territorio, lo que refuerza el atractivo y alcance de la feria.

Además, la Fira contará con una muestra ganadera, uno de los elementos más representativos del certamen, que permitirá acercar al público a este sector fundamental y a sus tradiciones.

La inauguración oficial tendrá lugar a las 11.00 horas, con la tradicional visita institucional a los stands y el reparto del detalle ferial por parte de la reina, damas y cavallers.

Durante todo el fin de semana, la Fira se configura como un gran escaparate del tejido económico, donde los visitantes podrán recorrer los distintos espacios dedicados al comercio, la agricultura y la ganadería, conocer de primera mano productos y servicios y establecer contacto directo con profesionales del sector. La presencia de expositores de dentro y fuera de la provincia, junto con la implicación de comercios locales y asociaciones vecinales, consolida el carácter abierto, participativo y dinamizador del certamen.

Los visitantes podrán recorrer los distintos espacios dedicados al comercio, la agricultura y la ganadería. / MEDITERRÁNEO

Más allá de su dimensión comercial, la Fira de Vall d’Alba representa también un retorno a nuestras raíces, un espacio donde tradición y presente se encuentran para poner en valor la identidad del municipio y de su entorno. La agricultura, la ganadería y los oficios vinculados a la tierra no solo se muestran, sino que se viven y se transmiten, convirtiendo la feria en una oportunidad para reconectar con aquello que ha definido históricamente a Vall d’Alba y a toda la comarca.

De forma complementaria, la programación incluye distintas actividades dirigidas a todos los públicos, como propuestas familiares, animación teatral y propuestas musicales que incluirán un tardeo y discomóvil, aportando un ambiente festivo a la jornada.

La actividad arrancará el viernes 17 de abril con una charla y cata de aceite de oliva de calidad en el Espai Cultural, organizada por La Unió de Llauradors.

El domingo 19 de abril, la feria continuará con propuestas de dinamización por el recinto ferial y la tradicional cercavila del Grup de Danses de la Vall d’Alba, antes de su clausura prevista a las 20.00 horas.

La alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina, ha destacado que “la Fira no es solo un escaparate económico, es también una forma de volver a nuestras raíces y poner en valor nuestra identidad como pueblo”.

En este sentido, ha señalado que “queremos que quien nos visite no solo recorra la feria, sino que sienta Vall d’Alba, nuestra gastronomía, nuestra gente, nuestra forma de vida y el orgullo por lo nuestro”.

Con esta nueva edición, Vall d’Alba reafirma su compromiso con la promoción económica, el apoyo a los sectores tradicionales y la puesta en valor de su identidad como pueblo.