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Almassora se vuelca en una caminata solidaria hasta Santa Quitèria

Vecinos de todas las edades comparten una mañana de convivencia, participación y compromiso social con salida desde el centro social San Felipe

Participantes en la caminata solidaria Camina por la solidaridad, celebrada este sábado en Almassora.

Participantes en la caminata solidaria Camina por la solidaridad, celebrada este sábado en Almassora. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Almassora

Almassora ha celebrado este sábado la caminata solidaria Camina por la solidaridad, una iniciativa que ha reunido a numerosos vecinos en una jornada marcada por la convivencia, la participación y el compromiso social.

La actividad, con salida desde el centro social San Felipe y recorrido hasta Santa Quiteria, ha contado con la participación de personas de todas las edades, que han compartido una mañana en torno a valores como la solidaridad y el respeto.

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La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha destacado que Almassora es “un pueblo solidario”, además de “comprometido y unido”.

Foto de grupo con los participantes en la iniciativa solidaria.

Foto de grupo con los participantes en la iniciativa solidaria. / MEDITERRÁNEO

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