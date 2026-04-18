Almassora se vuelca en una caminata solidaria hasta Santa Quitèria
Vecinos de todas las edades comparten una mañana de convivencia, participación y compromiso social con salida desde el centro social San Felipe
Almassora
Almassora ha celebrado este sábado la caminata solidaria Camina por la solidaridad, una iniciativa que ha reunido a numerosos vecinos en una jornada marcada por la convivencia, la participación y el compromiso social.
La actividad, con salida desde el centro social San Felipe y recorrido hasta Santa Quiteria, ha contado con la participación de personas de todas las edades, que han compartido una mañana en torno a valores como la solidaridad y el respeto.
La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha destacado que Almassora es “un pueblo solidario”, además de “comprometido y unido”.
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