Almassora se vuelca en una caminata solidaria hasta Santa Quitèria

Almassora ha celebrado este sábado la caminata solidaria Camina por la solidaridad, una iniciativa que ha reunido a numerosos vecinos en una jornada marcada por la convivencia, la participación y el compromiso social.

La actividad, con salida desde el centro social San Felipe y recorrido hasta Santa Quiteria, ha contado con la participación de personas de todas las edades, que han compartido una mañana en torno a valores como la solidaridad y el respeto.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha destacado que Almassora es “un pueblo solidario”, además de “comprometido y unido”.