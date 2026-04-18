Benicarló corona a los nuevos representantes de sus peñas en una noche de relevo y celebración

Benicarló ha proclamado este sábado a los nuevos representantes de sus peñas en un acto celebrado en el emblemático Magatzem de la Mar, que por una noche se transformó en el mismísimo Olimpo para acoger una de las citas más simbólicas del calendario festivo local.

La Coordinadora de Peñas y las nueve peñas de la ciudad participaron en esta gala, que cada año reúne al sector joven de Benicarló en un ambiente marcado por la emoción, el relevo y también la diversión.

Las representantes de 2025 de las peñas Alakran, Embolic, Pinya, Sitral, Tararots, XQSI, l’Arjup, Masclet, Sector Crític y de la propia Coordinadora de Peñas cedieron el testigo a sus sucesores en un acto ambientado en la temática de los dioses y diosas del Olimpo.

Durante la velada, Marc Feliu, mantenedor del acto, fue nombrado también Penyero del Año, recogiendo el testigo de Alan Pau.

Los cargos de 2026

Las peñas de Benicarló de este año estarán representadas por Pepe Roda, por la Peña l’Embolic; Francisco José Cuadra, por Alakran; David Queralt, por Penya la Pinya; Laura Hernández, por Sitral; Paula Sánchez, por l’Arjup; Óscar Escalera, por XQSi; Joaquín Bayarri, por Masclet; Juan Antonio Llorach, por Sector Crític; Ingrid Andrés, por Tararots; y Santi Senar, por la Coordinadora de Peñas.

Al acto asistieron también miembros de la corporación municipal, la Guardia Civil, la Policía Local, la Casa Andalucía, la cofradía de Sant Antoni, las Falleras Mayores de Benicarló y la Reina de las Fiestas.