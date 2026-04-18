Burriana cita a bares y locales de ocio para blindar la noche y proteger a los menores

Burriana ha convocado a las empresas de hostelería y ocio nocturno de la ciudad para participar en el Programa Nacional de Prevención de las Drogodependencias Servicio Responsable, una iniciativa con la que el Ayuntamiento quiere fomentar un ocio seguro, responsable y de calidad en los establecimientos del municipio.

La propuesta llega a través de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA), con financiación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la colaboración de la Asociación de Hostelería local.

El programa pone el foco en la capacidad del sector para trasladar a la sociedad su compromiso con una atención al público excelente. La formación abordará especialmente la dispensación responsable de bebidas alcohólicas, la protección del menor y la seguridad de las instalaciones de los negocios hosteleros.

Además, la iniciativa busca abrir un marco estable de diálogo y colaboración entre el sector hostelero y las administraciones públicas para afrontar de forma conjunta los retos del turismo y el ocio.

Dos jornadas formativas

La formación se desarrollará en un taller dividido en dos sesiones, previstas para los días 20 y 27 de abril de 2026, a las 18.00 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento. Desde el consistorio se ha invitado a todos los empresarios del sector a sumarse a esta convocatoria, al entender que la colaboración de la hostelería es una de las herramientas más cercanas y eficaces para promover hábitos saludables y un ocio de calidad en Burriana.

La concejala de Servicios Sociales, Isabel Monfort, ha puesto en valor la colaboración y la confianza mutua entre el Ayuntamiento y los hosteleros del municipio. En esta línea, ha subrayado también que Burriana quiere consolidarse como un referente de ocio responsable, reconociendo el esfuerzo del sector por garantizar la seguridad y la protección del menor.