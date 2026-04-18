Las cámaras de tráfico destapan en Burriana al conductor que huyó tras un choque con heridos

La Policía local de Burriana ha logrado localizar al conductor de un vehículo que se dio a la fuga tras provocar un accidente de tráfico con heridos en la calle l’Escorredor. Los hechos ocurrieron a finales del pasado mes, cuando un turismo que se encontraba detenido por las circunstancias del tráfico fue embestido por otro vehículo que circulaba por la misma vía. Como consecuencia del impacto, la conductora del primer coche sufrió diversas lesiones y quedó conmocionada.

Tras la colisión, el responsable del accidente, lejos de detenerse para auxiliar a la víctima o realizar las gestiones oportunas, efectuó una maniobra evasiva y abandonó el lugar a gran velocidad. A la llegada de los agentes, se iniciaron de inmediato las pesquisas para tratar de localizar al infractor.

La investigación ha sido posible gracias a las manifestaciones de los testigos presenciales y, de forma determinante, al sistema de videovigilancia de tráfico dotado con lectores de matrícula que el Ayuntamiento está implantando en el municipio. Con ayuda de esta tecnología, los agentes pudieron identificar al titular del vehículo causante.

Además de las responsabilidades civiles derivadas del siniestro, el conductor se enfrenta a una sanción de 200 euros por infracción de la Ley de Seguridad Vial y a un posible delito, ya que abandonar el lugar del accidente cuando las lesiones de las víctimas revisten gravedad puede acarrear penas de hasta cuatro años de prisión.

Tecnología al servicio de la seguridad vial

El alcalde de Burriana y responsable del área de Seguridad Ciudadana, Jorge Monferrer, ha puesto en valor esta herramienta tecnológica como un recurso fundamental para que las víctimas puedan ejercer sus derechos y recibir las indemnizaciones correspondientes por daños personales y materiales.

Monferrer ha añadido además que la inversión en tecnología aplicada a la seguridad vial está ofreciendo resultados directos en la ciudad, como demuestra la resolución de este caso, y ha reiterado la voluntad del Ayuntamiento de seguir dotando a la Policía local de más medios para reforzar la seguridad.