La denuncia por los vuelos en el Bartolo alerta del riesgo sobre una nidada de halcón peregrino

La falta de regulación de la práctica del parapente y el ala delta en el parque natural del Desert de les Palmes ha motivado una denuncia ciudadana a la que se ha sumado Gecen, al considerar que esta actividad compromete la reproducción de una pareja de halcón peregrino en el monte Bartolo.

Según expone el colectivo ecologista, los hechos han sido puestos en conocimiento tanto de la dirección conservadora del parque natural como de la Dirección Territorial, después de que una ciudadana alertara de la situación y trasladara su preocupación por el impacto de estos vuelos sobre una especie protegida.

La denuncia sostiene que, en plena época de nidificación, el aumento de deportes aéreos en la zona está generando episodios de estrés severo en las aves. Según los observadores citados en el escrito, los halcones abandonan nidos y posaderos emitiendo gritos de alarma constantes ante la presencia de deportistas que despegan en las inmediaciones y permanecen después en el área aprovechando las corrientes térmicas.

Gecen advierte además de la falta de control por parte de la administración autonómica en un espacio con figuras de protección como parque natural, ZEPA y ZEC, una circunstancia que, a su juicio, no está garantizando una gestión eficaz de la biodiversidad que alberga este entorno.

Sin respuesta tras la denuncia

La asociación señala que, una semana después de presentar el escrito formal en el que se detallaban las molestias, la administración no había emitido respuesta ni había aplicado restricciones temporales a los vuelos para proteger a la especie.

En el texto remitido se afirma que resulta “una irresponsabilidad” que no exista un control real en la zona de despegue durante los meses de cría y se añade que la presencia de los halcones es evidente por los signos biológicos en los cortados adyacentes al área de salto. A juicio de los denunciantes, se está priorizando una actividad de ocio sobre la supervivencia de fauna protegida por ley.

El conflicto, añade Gecen, no es nuevo, aunque considera que este año se ha agravado por la alta afluencia de deportistas durante la Pascua, bien por desconocimiento del impacto que supone sobrevolar el territorio de cría de una rapaz territorial, o bien por falta de sensibilidad ambiental para renunciar temporalmente a esta práctica en un momento especialmente delicado.

Medidas que se reclaman

Entre las medidas planteadas figuran la prohibición temporal de despegues en el monte Bartolo durante la época de cría, la señalización clara de las áreas de exclusión aérea por motivos de biodiversidad y una vigilancia efectiva para evitar también el uso de drones en las paredes de nidificación.

La asociación teme que, si no llega una respuesta rápida y eficaz, la pareja de halcones pueda malograr la puesta de este año, lo que supondría un retroceso en los esfuerzos de conservación del parque natural y podría derivar en acciones judiciales.