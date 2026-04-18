La Fira de Vall d'Alba abre con fuerza y atrae a visitantes de toda la provincia

Vall d’Alba ha vivido este sábado una jornada marcada por el dinamismo, la participación y el ambiente con motivo de la inauguración de la XXVII Fira del Comerç, Agricultura i Ramaderia, que ha llenado de actividad el municipio desde primeras horas del día.

Momento de la inauguración. / Mediterráneo

El continuo trasiego de visitantes por el recinto ferial ha sido una de las notas predominantes de la jornada, con un flujo constante de público recorriendo los espacios expositivos, interactuando con los profesionales y disfrutando de una feria que, más allá de la exposición, se ha convertido en un auténtico punto de encuentro.

Además, la jornada ha estado acompañada por el buen tiempo, que ha favorecido la afluencia de público y ha contribuido a generar un ambiente aún más animado y participativo en todo el recinto ferial.

Uno de los aspectos más destacados ha sido la implicación directa del tejido local, con comercios y asociaciones vecinales participando activamente y contribuyendo a crear un ambiente cercano y acogedor que ha sido ampliamente valorado por los asistentes.

Gran ambiente en el recinto ferial. / Mediterráneo

La muestra ganadera ha concentrado también buena parte de la atención del público, especialmente entre las familias, consolidándose como uno de los espacios más atractivos y representativos de la Fira.

A lo largo de la mañana, las propuestas dirigidas al público familiar han tenido una notable acogida, con actividades que han llenado de actividad distintos puntos del recinto y han reforzado el carácter abierto y accesible del certamen.

La alcaldesa, Marta Barrachina, visita uno de los estands. / Mediterráneo

Ya por la tarde, el ambiente ha evolucionado hacia un tono más festivo, con una amplia participación en el tardeo y las propuestas musicales, que han ampliado la experiencia más allá del ámbito expositivo y han prolongado la actividad durante toda la jornada.

La alcaldesa, Marta Barrachina, ha valorado muy positivamente el desarrollo de este primer día, destacando que “la Fira vuelve a demostrar que es mucho más que un evento, es un espacio donde la gente se encuentra, comparte y vive nuestro municipio”.

Asimismo, ha señalado que “queremos que quien nos visite no solo venga a ver, sino a formar parte de la Fira, a conocer de cerca nuestra forma de vida y a sentirse parte de Vall d’Alba”.

Programación de la Fira de Vall d'Alba. / Mediterráneo

Además, la alcaldesa ha querido agradecer la implicación de todos los participantes, subrayando que “esta Fira no sería posible sin el esfuerzo y la implicación de expositores y asociaciones locales, fundamentales para el desarrollo y éxito del certamen”.

La Fira continuará este domingo con una nueva jornada de actividad que arrancará a las 10.00 horas con la apertura del recinto ferial e incluirá animación teatral por todo el recorrido, propuestas familiares y la tradicional cercavila del Grup de Danses de la Vall d’Alba, que culminará con un baile popular de plaza antes de la clausura prevista a las 20.00 horas.