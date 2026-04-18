La Generalitat autoriza dos nuevas plantas en Vilafamés y Vall d'Alba y obliga a replantear un parque solar en Onda

El boom de las energías renovables sigue ganando terreno en Castellón, donde la proliferación de plantas solares continúa extendiéndose por distintos municipios de la provincia al calor de la transición energética y la tramitación de nuevos proyectos. No en vano, la Generalitat acaba de autorizar dos instalaciones fotovoltaicas en Vilafamés y Vall d'Alba, obliga a replantear un parque solar mucho más ambicioso en Onda y somete a información pública otra planta proyectada en Nules.

Tal como ha publicado el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), una de las iniciativas de energías renovables que han recibido luz verde es Vilafamés 3 MW. Promovida por el grupo valenciano GreenB2E, es una de las pocas plantas que se han escapado del veto que implementó el Ayuntamiento de Vilafamés, que modificó su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a finales del año pasado para limitar de forma estricta la implantación de instalaciones fotovoltaicas en el suelo no urbanizable. Para ello, como publicó Mediterráneo, blindó cerca del 99% de su término municipal frente a proyectos energéticos a gran escala.

En este caso, la Generalitat concede la autorización administrativa previa y de construcción y aprueba el plan de desmantelamiento y de restauración del terreno y entorno afectado de esta instalación fotovoltaica, que estará compuesta por 5.544 placas solares y cuenta con un presupuesto en torno a los 1,3 millones.

De forma homóloga, otra central fotovoltaica que sale adelante es la impulsada por la también empresa valenciana Heliomenos 20, que obtiene las autorizaciones para construir una planta en Vall d'Alba, en el paraje de Juncosa, con una potencia de 2.240 kW, 5.096 paneles y un presupuesto de en torno a 1,3 millones a su vez.

El anuncio del DOGV también supone la aprobación del plan de desmantelamiento y de restauración del terreno y entorno afectado, que compartirá infraestructura de evacuación con otra planta hermana planteada por la misma compañía en el mismo emplazamiento.

Modificaciones necesarias

El proyecto, de mucha mayor envergadura, que aún deberá esperar en su tramitación es el contemplado en Onda por la empresa madrileña Doha Jérez 1 SL, con una potencia nominal de 23,2 MW y una potencia instalada de 23,088 MW. Se trata de un parque solar con una superficie total próxima a las 79,4 hectáreas, de las que unas 21 quedarían ocupadas por paneles e infraestructuras eléctricas, además de una línea de evacuación de 66 kV hasta la subestación Corral del Cuervo. En total, la inversión estimada es de 2,5 millones y contaría con unas 33.000 placas.

La resolución ambiental publicada por la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental concluye que este parque solar podría tener efectos significativos sobre el medio ambiente y exige que se tramite mediante evaluación de impacto ambiental ordinaria. Entre los principales reparos figuran la necesidad de modificar el campo solar y la línea de evacuación, adaptarlo a la normativa del Patricova, valorar mejor su encaje en el plan de ordenación de los recursos naturales de la Serra d'Espadà y profundizar en el análisis de su afección sobre la fauna, el paisaje y el patrimonio cultural, especialmente por la presencia de bancales y elementos etnológicos en la zona.

Por último, otra planta que empieza ahora con la solicitud de permisos es la proyectada en Nules por la empresa de renovables vinculada al expresidente de la Diputación Javier Moliner, Mediterranean Sun Power, que planea poner en marcha una instalación (denominada MSP 17 La Raya III) con 6.804 paneles, 4.290 kW de potencia y un presupuesto de 1.584.966,31 euros.

Hay que recordar que esta compañía ya tiene otros proyectos de energía solar en trámite en Castelló, Benassal, Burriana, Vila-real o la Vall d’Uixó.