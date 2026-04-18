Doble jornada cultural en Nules con las ferias de antigüedades y del libro

El centro de Nules ha cedido su espacio a dos expresiones culturales que comparten agenda desde hace varios años: las ferias del libro y de antigüedades, que han atraído a lo largo de la jornada a decenas de personas.

Desde las once de la mañana, parte de la calle Mayor y la totalidad de la plaza se han transformado en un gran mercado en el que las personas que se han acercado han tenido la oportunidad de encontrar cosas tan diversas como billetes con varias décadas de historia, minerales, juguetes y otros objetos de coleccionista, o las últimas novedades literarias.

El alcalde, David García, y la concejala de Cultura, María José Esteban, acompañados por la reina de la Vila y su corte de honor y una representación de la corporación municipal, han recorrido ambas ferias incidiendo en la importancia que tienen este tipo de eventos que acaban siendo una manera de apoyar al comercio local, que se ven beneficiados por el movimiento de personas que generan.

Entre los invitados a la feria del libro se encontraban varios autores pertenecientes a la Asociación de Escritores de la Provincia de Castellón (AEPC), es el caso de Miguel Torija y de Luis Aleixandre, además del autor de Vila-real, Josep Usó, ganador de la última edición del premio de novela Ciutat d'Elx, acompañados por dos autores noveles, el joven escritor de Nules, Juman González, y la autora de la Vall d'Uixó, Sara Mesas, y Belén Mezcua.

Actuación infantil en el marco de la Fira del Llibre de Nules. / MÒNICA MIRA

Además, los visitantes a la feria del libro también pudieron conocer a la ganadora de la Flor Natural de los Jocs Florals de la Vila de Nules 2025, Mercé Estrela Tena, cuya obra, Jo am, se presentó el viernes por la tarde, dentro de la programación de la Fira del Llibre.

Por la tarde, se ha programado un recital de poesía a cargo de Vicent Camps, en la Biblioteca Municipal. Como actividades complementarias, por la mañana se ha organizado una actuación infantil, Contes de pirates, y para cerrar la jornada, en el Local Multifuncional, el público ha podido asistir al espectáculo Simfonia d'estreles.

La programación de la feria literaria no acaba este sábado. La próxima cita será el jueves, 23 de abril, con la presentación del libro Cundín el guardabosques, escrito por el alcalde de Nules, David García. El viernes, se dará a conocer Les missions pedagògiques i la visita del Museu del Poble, de Óscar Pérez, organizado por la Associació Cultural La Corretjola.