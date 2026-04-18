L’Alcora activa un modelo pionero de protección animal con atención 24 horas y sacrificio cero

L’Alcora sigue afianzando su modelo de protección y cuidado animal, convertido en un referente en la Comunitat Valenciana por su enfoque integral, ético y transversal. Desde el área de Bienestar Animal, el Ayuntamiento trabaja de forma conjunta con las protectoras Huellas Callejeras, con una larga trayectoria en este ámbito, y ADAA, entidad clave en la atención y el cuidado del bienestar felino en el municipio.

Desde que Huellas Callejeras asumió el servicio en mayo de 2021, la labor desarrollada ha permitido atender a cerca de 500 animales. Según los últimos balances de 2026, el servicio mantiene una actividad constante con rescates realizados en distintos puntos del casco urbano, así como en las áreas industriales y en el entorno de la localidad.

En paralelo, sigue creciendo el fomento de las adopciones responsables, que superan el medio centenar formalizadas entre el último año 2025 y el arranque de 2026, una evolución que, según el consistorio, refleja la sensibilidad de la ciudadanía y la eficacia de los protocolos de difusión y acogida.

Imagen de grupo de responsables políticos y representantes de entidades vinculadas a la protección animal en l’Alcora. / MEDITERRÁNEO

L’Alcora fue, además, el primer municipio de la provincia, y uno de los primeros de la Comunitat Valenciana, en adjudicar este servicio a una protectora. Este paso fue posible gracias al trabajo previo realizado desde el área de Bienestar Animal, encabezada por Tica Pons, con la elaboración de unos pliegos pioneros orientados a garantizar un modelo de gestión basado en la sensibilidad, la profesionalidad y el respeto absoluto a la vida animal.

Atención permanente y control de cada caso

A finales de 2025 se formalizó el nuevo contrato del servicio, asumido de nuevo por Huellas Callejeras. La labor abarca todo el proceso, desde la recogida de animales abandonados hasta su adopción responsable.

El sistema funciona con atención las 24 horas del día, los 365 días del año, y con tiempos de respuesta inferiores a los 90 minutos. Además, incorpora protocolos técnicos que refuerzan la calidad del servicio, como la trazabilidad individual de cada animal mediante una ficha electrónica, una herramienta que permite el seguimiento completo de cada caso y el control permanente por parte del Ayuntamiento.

El modelo incluye también la difusión de los animales en un plazo máximo de 48 horas, atención veterinaria inmediata y el uso de casas de acogida, lo que facilita una mejor adaptación de los animales a entornos domésticos antes de su adopción definitiva.

A ello se suma la esterilización obligatoria para prevenir el abandono y un proceso de adopción responsable que incluye entrevistas y seguimiento posterior. Todo ello se desarrolla bajo el principio de sacrificio cero y con una apuesta decidida por la sensibilización ciudadana mediante campañas y actividades educativas orientadas a fomentar la tenencia responsable y el respeto animal.

Un referente para otros municipios

Desde el Ayuntamiento destacan el impulso y la sensibilidad que Tica Pons imprime al área de Bienestar Animal, con el objetivo de que l’Alcora sea un entorno seguro para cada animal y de promover una convivencia basada en el respeto y la empatía. En palabras recogidas en la nota, “nuestro objetivo es que cada paso que demos responda al cariño y la responsabilidad que los vecinos y vecinas sienten hacia los animales; queremos una gestión con alma, que esté a la altura de esa creciente sensibilidad social”.

El consistorio subraya también el valor del trabajo de Huellas Callejeras y ADAA, a las que considera piezas fundamentales para que l’Alcora se haya convertido en un referente. De hecho, apunta que el modelo está despertando el interés de otros municipios, que acuden a la localidad en busca de asesoramiento para implantar sus propios protocolos de protección animal.