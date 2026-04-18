L’Alcora reúne este domingo a los paranyers de cuatro territorios en la XLV asamblea de Apaval

L’Alcora acogerá este domingo la XLV Asamblea de la Associació de Paranyers de la Comunitat Valenciana, Cataluña, Aragón y Baleares, una cita en la que se darán a conocer los detalles de las últimas actividades de la asociación, que han sido numerosas y se han desarrollado a lo largo de todo el año.

Según destacan desde la entidad, una muestra de esa intensa actividad es el aumento del número de socios, que ven en esta nueva etapa una esperanza para reconvertir el sector y devolver la ilusión a unos aficionados que, a su juicio, nunca debieron perderla.

Como manifiestan desde Apaval, “donde está puesto todo el empeño y la esperanza de futuro es en lograr la homologación y autorización del Cesto Malla, cuyas pruebas de campo se ejecutaron hace dos años y cuyo resultado, controlado por técnicos y administración, fue del 100% selectivo, ya que la captura es en vivo y se libera al animal sin manipularlo”.

El Cesto Malla, eje del futuro

Según explican, este artilugio sustituye a la vieja percha y tiene la particularidad de sostener todo el entramado de árboles, fincas, cultura popular y actividad familiar y social que siempre ha rodeado esta histórica práctica.

En este sentido, defienden que supone el paso del mundo cinegético a la colaboración con la ciencia y con los estudios de migración de las aves de forma real y a pie de campo, además de ser una labor realizada gratuitamente por los aficionados.

Imagen histórica de varios aficionados junto a un parany, en una fotografía antigua vinculada a esta práctica tradicional. / MEDITERRÁNEO

Apaval continúa así su labor para normalizar y adaptar a los nuevos tiempos una tradición valenciana que considera auténtica, arraigada y secular en muchos pueblos. Desde la asociación señalan que se trata de una práctica “que merece el respeto de la sociedad”, pues ha formado parte de su acervo cultural a lo largo de la historia.

Además, recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana falló a favor de Apaval y subrayan que la actual Generalitat Valenciana autorizó las pruebas de campo del Cesto Malla en los denominados ‘paranys’ científicos, una vía que consideran esperanzadora para recuperar esta modalidad tradicional, prohibida desde hace 25 años.

Imagen de una de las actividades promovidas por Apaval dentro de su calendario anual. / R. D. A.

La asociación sigue además con su calendario de trabajo y formación en las escuelas de reclamo, así como con concursos repartidos por numerosas poblaciones valencianas y catalanas, que culminarán con una final anual de carácter europeo prevista a finales de agosto en la ciudad italiana de Sacile.

La XLV Asamblea de Apaval tendrá lugar a las 11.00 horas en el salón de actos de las Nuevas Dependencias Municipales de l’Alcora, presidida por el presidente de la entidad, Miguel Ángel Bayarri, que además ostenta la presidencia de la Asociación Europea de Cazas Tradicionales. Entre los asistentes estará también el alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, y tras la asamblea se celebrará una comida de hermandad en el restaurante La Pista Jardín.