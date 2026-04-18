Montanejos culmina la gran transformación de su balneario con 633.354 euros y nuevos atractivos

Montanejos ha culminado las obras de mejora de su balneario, una actuación con la que el Ayuntamiento quiere afianzar uno de los principales activos turísticos y económicos de la localidad. La inversión realizada asciende a 633.354 euros y se enmarca en la estrategia municipal para asegurar el futuro de estas instalaciones mediante actuaciones centradas en la eficiencia energética, la digitalización y la modernización de espacios y servicios.

La remodelación del balneario forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y cuenta con financiación de fondos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Vista exterior del balneario de Montanejos, que acaba de culminar una reforma centrada en la modernización y la eficiencia energética. / MEDITERRÁNEO

La intervención se ha centrado en modernizar el sistema de producción de agua caliente para hacerlo más eficiente y reducir consumos, con la sustitución parcial del sistema anterior por nuevos equipos basados en energías renovables. Entre ellos figuran sistemas de aerotermia y geotermia.

Además, el recinto incorpora nuevos servicios que refuerzan su atractivo. Entre las novedades destacan una cabina de sal, una sauna con infrarrojos para la espalda, nuevos jacuzzis y mejoras tanto en las cabinas de chorro como en la piscina principal.

Un impulso al principal motor local

El alcalde de Montanejos, Miguel Sandalinas, ha destacado la importancia de una actuación que, a su juicio, refuerza el futuro del balneario como motor económico y turístico del municipio y de toda la comarca.

La nueva cabina de sal es uno de los servicios incorporados para reforzar el atractivo de las instalaciones. / MEDITERRÁNEO

“A diferencia de otras poblaciones, hemos apostado por nuestro balneario como un recurso fundamental que genera trabajo y valor como elemento de desestacionalización turística, gracias también a que está incorporado a los dos grandes programas de turismo social, tanto el del Imserso del Gobierno de España como el de Termalismo Valenciano de la Generalitat”, recuerda Sandalinas.

El munícipe subraya además que esta reforma supone una intervención ambiciosa con la que, gracias a la financiación europea, el municipio asegura tanto la viabilidad futura del balneario como su capacidad para seguir siendo un elemento dinamizador de Montanejos durante todo el año.