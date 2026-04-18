Moncofa planta cara al mar: empiezan las obras en la zona más castigada de su playa

El Ayuntamiento de Moncofa está ejecutando trabajos de refuerzo en un tramo de acera situado al sur de la avenida Mare Nostrum, en la zona de playa, considerado el punto con mayor regresión de todo el litoral del municipio. Se trata de un área especialmente sensible a los efectos de los temporales marítimos, que de forma recurrente castigan esta parte de la costa y han provocado un deterioro progresivo de la infraestructura.

El fuerte oleaje impacta directamente sobre este tramo, erosionando el terreno sobre el que se asienta la acera y dejando al descubierto su base. Esta situación ha llegado incluso a provocar la caída de partes de la propia estructura, lo que ha encendido la preocupación del consistorio ante el riesgo de que los daños sigan avanzando. El objetivo de la intervención es evitar que esta problemática se extienda a una superficie mayor y termine comprometiendo tanto la seguridad como la funcionalidad de esta infraestructura pública situada en primera línea de playa.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido actuar de manera preventiva una vez obtenida la autorización correspondiente por parte de Costas. La actuación cuenta con una inversión aproximada de 15.000 euros y se centra en proteger este punto concreto del litoral, uno de los más castigados del término municipal por el avance del mar y por el efecto continuado de los episodios de fuerte oleaje.

Los trabajos que se están desarrollando consisten en la colocación de piedras de escollera enterradas junto a la propia acera. Estas piedras actúan como un dique de contención frente al oleaje, ya que permiten disipar la fuerza del agua y reducir su capacidad erosiva sobre el terreno. De este modo, se busca reforzar la estabilidad de la zona y minimizar el impacto que puedan tener futuros temporales marítimos sobre este tramo especialmente expuesto de la costa de Moncofa.

Una vez concluida la actuación, las estructuras de escollera quedarán cubiertas por la arena, por lo que no alterarán de manera visible el entorno litoral. Sin embargo, sí contribuirán de forma decisiva a mejorar la resistencia de este espacio frente a nuevos episodios de mala mar, reforzando una infraestructura que en los últimos años ha sufrido de manera repetida los efectos de la regresión costera.

En relación con esta actuación, el alcalde de Moncofa, Wences Alós, ha explicado que se trata de una intervención necesaria para frenar los daños que ya han afectado a este tramo, siendo el segundo que presenta deterioros importantes. Según ha señalado, "el objetivo es contener el avance de la regresión costera que afecta a esta zona del litoral y minimizar el impacto de los episodios de fuerte oleaje que, con el paso del tiempo, han ido debilitando la estructura de la acera".

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Moncofa trata de anticiparse a nuevos desperfectos y dar respuesta a una problemática que afecta a uno de los puntos más vulnerables del litoral del municipio. La intervención busca preservar la acera, mejorar su estabilidad y evitar que el mar continúe ganando terreno en una zona especialmente afectada por la erosión.