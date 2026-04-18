Nules destina 50.000 euros a la recta final para recuperar el órgano de la iglesia

Nules está más cerca de recuperar el órgano de la iglesia. El Ayuntamiento ha hecho un donativo de 50.000 euros a la Associació l’Orgue de Tots, una aportación que sitúa el proyecto en su última fase tras iniciar su andadura en 2021.

El anuncio lo realizaron este viernes el alcalde de Nules, David García; el concejal de Patrimonio, Guillermo Latorre; el presidente de la Associació l’Orgue de Tots, Vicent Flich; y el cura-párroco de la iglesia arciprestal de Nules, mossèn Manuel Agorreta, quienes subrayaron la importancia de esta aportación para culminar el proyecto.

La Associació l’Orgue de Tots pretende recuperar una parte perdida del patrimonio local a través de una campaña de apadrinamiento de tubos. Existe constancia de la presencia de un órgano en la iglesia mayor del municipio al menos desde 1563, aunque el instrumento se perdió en 1938 como consecuencia de la Guerra Civil.

Cómo colaborar

Las donaciones pueden ser de 50, 100, 250, 500, 1.000 y 1.500 euros. Las personas interesadas pueden realizarlas mediante el código QR incluido en los dípticos y en la cartelería distribuida por el municipio, a través de la web www.orguedenules.com o en las oficinas parroquiales, situadas en la plaza Major, 10.

Tanto el Ayuntamiento como la asociación y la parroquia quisieron poner en valor el carácter colectivo de esta iniciativa, al considerar que se trata de un proyecto que une al pueblo y que permitirá además dejar huella para el futuro, ya que el nombre de los donantes quedará grabado en los tubos del órgano.