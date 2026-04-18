Nules saca a escena la obra ganadora de la Flor Natural con la propia autora como protagonista

Nules ha presentado el libro galardonado con la Flor Natural de la última edición de los Juegos Florales Vila de Nules en un acto celebrado en la Biblioteca Municipal José Vicente Felip Monlleó. Este reconocimiento es el más prestigioso del certamen literario y cuenta con una dotación de 4.000 euros junto a la publicación de la obra.

La Flor Natural de los LXXI Juegos Florales, celebrados el pasado mes de octubre, recayó en Mercé Estrela Tena, autora de la obra que llevaba por lema Jo am.

La autora Mercé Estrela Tena durante la lectura de fragmentos de la obra premiada. / MEDITERRÁNEO

El acto estuvo protagonizado por la propia escritora, que leyó algunos fragmentos de su obra ante el público asistente. La presentación contó además con la presencia del alcalde, David García; la concejala de Cultura, M. José Esteban; la reina de la vila, Laura Gómez; las damas; miembros de la corporación municipal; el jurado del certamen y los patrocinadores de los premios.

Además, la jornada sirvió para dar a conocer las bases de la próxima edición del certamen y reforzar el papel de este evento dentro de la programación cultural local.

Un acto consolidado en la Feria del Libro

La presentación del libro ganador se incorporó el año pasado a la programación de la Feria del Libro, con el objetivo de otorgarle mayor protagonismo. Desde la organización se considera que este formato permite poner en valor la obra premiada en un contexto más amplio y accesible para la ciudadanía.

En este sentido, la concejala de Cultura, M. José Esteban, ha explicado que “desde el jurado se consideró que la presentación de la obra ganadora de la Flor Natural debía tener su propio protagonismo, y qué mejor que hacerlo en la Feria del Libro de Nules”.

La autora galardonada, natural de Catarroja, ha desarrollado su trayectoria profesional en la enseñanza del valenciano y, tras su jubilación, se ha centrado en la escritura. Cuenta con una amplia producción tanto en poesía como en narrativa, con numerosos premios en distintos certámenes literarios.