Ovaciones en el cierre taurino de las patronales de Sant Vicent: el anuncio de siete meses de 'bous al carrer' en la Vall d'Uixó

Este sábado, el último de la programación taurina de las fiestas patronales de Sant Vicent, en la Vall d'Uixó, tras encordar al último de la tarde, ha sonado la campaneta de la ermita. No sucede siempre, solo cuando el espectáculo lo merece, y parece unánime la nota de la afición para este cierre: sobresaliente.

En el programa tres toros (un cuarto, el que suma doce en el cartel de este año, embolado, estaba previsto tras el cierre de esta edición), uno de Zalduendo, otro de Saltillo y el último de Guadalmena. Y si en algo han coincidido los tres ha sido en hacer una exhibición de su casta, bravura y nobleza.

El mencionado tañir de la campaneta, con el que la comisión celebraba el éxito, solo ha sido la conclusión de lo que antes ya había anunciado el público, que ha brindado tres ovaciones para despedir a los tres animales, en la que no pocos han descrito como «una de las mejores tardes de toros de las fiestas de Sant Vicent».

La tarde ha empezado con buenos augurios. El Zalduendo ha salido a la placeta con ganas y ha sido el que más movilidad ha demostrado, recorriendo buena parte del recinto, con embestidas con las que dejaba claro que era un toro bravo, y a los toros bravos hay que respetarlos.

Otro instante de la exhibición del Zalduendo. / JOSÉ J. MONTÓN

Ha dado oportunidades de lucimiento a unos rodaors que han sido los que más han disfrutado. Por sus dimensiones, el más grande de los tres, tras tal alarde de energía, se ha cansado antes que el resto, pero con el papel que se esperaba de él sobradamente cumplido.

Le ha seguido un ejemplar de Saltillo patrocinado por la peña El 22, del que ha gustado una presentación muy en la línea de la ganadería. Entre buenos es más difícil distinguir, pero en conjunto, podría ser el más completo, «con esa chispa que tienen los toros encastados», destacaba un experto taurino. Pendiente de todos los movimientos, a pie de calle y en los burladeros, su presencia era toda una declaración de intenciones.

El toro de Saltillo ha desplegado bravura y ha ofrecido un espectáculo que ha sido ovacionado por el público. / JOSÉ J. MONTÓN

El tercero, de la peña El 25, del hierro de Guadalmena, ha ofrecido la que posiblemente haya sido la mejor salida del día. Muy bien hecho, ha dado mucho juego y ha sido muy vistoso «con una arrancada muy bonita», coinciden en afirmar aficionados expertos. Desde la comisión inciden en que la salida del Guadalmena «será recordada».

El ejemplar de Guadalmena ha cerrado la última tarde taurina de Sant Vicent, en la Vall d'Uixó. / JOSÉ J. MONTÓN

Un final —a falta de conocer cómo será la participación del último embolado— que compensa el esfuerzo que supone organizar una programación taurina de estas características, coordinando tantas exhibiciones y a tantas peñas. El papel de los toros es importante para los aficionados, también para la comisión, aunque con la responsabilidad de la organización sobre los hombros, igual o más importante si cabe es que los festejos concluyan con un parte médico limpio.

Y así, las fiestas patronales de Sant Vicent, se acercan cada vez más a su clausura, que se producirá este domingo por la tarde, con un concierto especial de la banda sinfónica del Ateneu Musical Schola Cantorum en el Auditori.

La Vall cierra el primer capítulo taurino de la temporada. Por delante, siete meses con más de veinte fiestas en las que se exhibirán casi un centenar de cerriles.