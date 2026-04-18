Vinaròs desbloquea el 'PAI fantasma' del Vinalab tras más de una década de caos urbanístico

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado de forma definitiva (con los votos a favor de PP, PVI y VOX y el voto en contra de PSPV y Compromís) la modificación puntual número 45 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), destinada a establecer la ordenación del sector SUR-14, conocido como PAI del Vinalab, tras desestimar las alegaciones presentadas durante el procedimiento.

La medida tiene como principal objetivo dotar de seguridad jurídica a este ámbito urbanístico, permitiendo culminar su gestión y transformación y facilitando que las parcelas afectadas puedan adquirir la condición de solar, al encontrarse ya inscritas en el Registro de la Propiedad.

La modificación se produce tras la anulación judicial de los anteriores instrumentos de planeamiento del sector, concretamente el Plan Parcial aprobado en 2004 y el Plan de Mejora de 2007, lo que dejó sin ordenación pormenorizada vigente a esta zona del municipio.

Amat: "Estamos arreglando un empastre heredado"

El vicealcalde, Juan Amat, señaló que “seguimos avanzando en la tramitación de uno de los grandes empastres heredados por anteriores gobiernos municipales, y ponemos fin a la inacción a este PAI con una planificación pormenorizada que posibilite que el Ayuntamiento pueda concluir las obras de urbanización con la intención de dotar de condición de solar a los distintos suelos. Paralelamente trabajamos en reconocer la responsabilidad patrimonial del propio Ayuntamiento por el tiempo transcurrido. Este equipo de gobierno no ha sido indiferente a esta problemática, y esta tramitación sigue adelante con el objetivo de aportar soluciones. Es un avance significativo para dar respuesta a un PAI desatendido por los anteriores gobiernos”

Dos unidades de ejecución

Según el documento aprobado, la nueva ordenación debe adaptarse a la realidad física actual del terreno, teniendo en cuenta tanto la urbanización ya ejecutada como las áreas aún pendientes de desarrollo, así como los pronunciamientos judiciales existentes.

El ámbito afectado cuenta con una superficie total de 42.818 metros cuadrados. De esta extensión, 32.404 metros cuadrados corresponden a la Unidad de Ejecución 1 (UE-1), prácticamente urbanizada, donde ya existen parcelas privadas, viales y zonas dotacionales. El Ayuntamiento prevé consolidar esta área y reforzar las dotaciones públicas, en línea con los objetivos de regeneración urbana.

Por otro lado, los 10.414 metros cuadrados restantes se integran en la Unidad de Ejecución 2 (UE-2), donde existen construcciones previas a la anulación del planeamiento anterior, y que requerirá una nueva ordenación para su regularización urbanística.

Con esta aprobación definitiva, el Ayuntamiento busca cerrar una situación urbanística compleja que se arrastraba desde hace dos décadas y adaptar el planeamiento a la realidad actual.

Un PAI enquistado durante 20 años

El SUR-14 era un sector de suelo urbanizable destinado principalmente a uso residencial. En 2003, una empresa privada impulsó su desarrollo con un plan urbanístico que fue tramitándose y aprobándose entre 2004 y 2007, incluyendo la urbanización y la reparcelación del terreno.

Sin embargo, ese planeamiento fue impugnado y finalmente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en 2017. La sentencia invalidó tanto el programa urbanístico como los planes asociados y varias resoluciones económicas del proceso.

A pesar de esa anulación, el sector ya estaba muy avanzado: alrededor del 80% de la urbanización estaba ejecutada, muchas parcelas estaban ya inscritas en el Registro de la Propiedad y había terceros que habían adquirido terrenos.

Esto generó un problema importante: jurídicamente el plan era nulo, pero físicamente el suelo ya estaba transformado en gran parte, con calles, zonas verdes y edificaciones.

El Ayuntamiento intentó varias vías para regularizar la situación, pero el caso llegó de nuevo a los tribunales y en 2023 el juzgado declaró que no se podía ejecutar la sentencia en sus términos originales, porque revertir todo lo construido era materialmente imposible. En su lugar, se abrió la puerta a posibles compensaciones económicas.

Con ese escenario, el Ayuntamiento ha aprobado ahora una nueva modificación del para adaptar el planeamiento a la realidad ya existente, dividir el ámbito en dos unidades (una ya prácticamente urbanizada y otra pendiente) y dar seguridad jurídica a todo el sector.