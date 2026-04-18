Xilxes mueve ficha para crear la pista deportiva cubierta y el futuro Palau de la Festa

El Ayuntamiento de Xilxes ha aprobado en un pleno extraordinario y urgente un conjunto de actuaciones destinadas a reforzar las infraestructuras deportivas y sociales del municipio. Estas medidas permitirán sacar adelante proyectos clave dentro de los plazos administrativos establecidos y garantizar así su inclusión en el plan provincial de obras y servicios (el ahora llamado plan Impulsa) de la Diputación.

Esta primera fase asciende a 1.062.825 euros, de los que 244.280 euros serán aportados por la administración provincial, mientras que el resto será asumido por el consistorio con fondos propios.

Entre las iniciativas aprobadas destaca la construcción de una pista deportiva cubierta, concebida como parte de un proyecto más amplio que dará forma al futuro Palau de la Festa. Esta nueva instalación no solo busca impulsar la práctica deportiva a nivel local, sino que también está planteada como un espacio polivalente capaz de acoger eventos de relevancia para la vida social y cultural de la localidad.

Vista de cómo será el futuro Palau de la Festa. / Mediterráneo

El pleno también ha asegurado la viabilidad del proyecto mediante la aprobación de la correspondiente consignación presupuestaria. Este paso resulta determinante para poder iniciar de inmediato el proceso de licitación de las obras y garantizar la continuidad de los trámites administrativos sin demoras.

De forma paralela, se ha aprobado la ampliación del servicio local de instalaciones deportivas, una medida que complementa la apuesta del consistorio por mejorar y ampliar la oferta existente.

Como publicó Mediterráneo en diciembre, la nueva infraestructura deportiva se ubicará dentro de las instalaciones deportivas de l’Alter, concretamente en la zona donde se encuentran los actuales vestuarios, que serán derribados para dar paso a este nuevo espacio cubierto.

Con estas decisiones, el equipo de gobierno refuerza su compromiso con la modernización de Xilxes, apostando por infraestructuras que respondan a las necesidades actuales de la ciudadanía, fomenten un estilo de vida activo y contribuyan a una mayor dinamización social y comunitaria.

El alcalde, Ismael Minguet, ha señalado que “vamos avanzando en la tramitación de un proyecto sumamente interesante e importante para la localidad, ya que sin duda alguna será un punto de encuentro para todos los vecinos y vecinas”.