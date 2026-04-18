Pleno extraordinario
Xilxes mueve ficha para crear la pista deportiva cubierta y el futuro Palau de la Festa
El Ayuntamiento aprueba por urgencia la inclusión de estas obras en el plan 'Impulsa' de la Diputación para cumplir con los plazos administrativos
El Ayuntamiento de Xilxes ha aprobado en un pleno extraordinario y urgente un conjunto de actuaciones destinadas a reforzar las infraestructuras deportivas y sociales del municipio. Estas medidas permitirán sacar adelante proyectos clave dentro de los plazos administrativos establecidos y garantizar así su inclusión en el plan provincial de obras y servicios (el ahora llamado plan Impulsa) de la Diputación.
Esta primera fase asciende a 1.062.825 euros, de los que 244.280 euros serán aportados por la administración provincial, mientras que el resto será asumido por el consistorio con fondos propios.
Entre las iniciativas aprobadas destaca la construcción de una pista deportiva cubierta, concebida como parte de un proyecto más amplio que dará forma al futuro Palau de la Festa. Esta nueva instalación no solo busca impulsar la práctica deportiva a nivel local, sino que también está planteada como un espacio polivalente capaz de acoger eventos de relevancia para la vida social y cultural de la localidad.
El pleno también ha asegurado la viabilidad del proyecto mediante la aprobación de la correspondiente consignación presupuestaria. Este paso resulta determinante para poder iniciar de inmediato el proceso de licitación de las obras y garantizar la continuidad de los trámites administrativos sin demoras.
De forma paralela, se ha aprobado la ampliación del servicio local de instalaciones deportivas, una medida que complementa la apuesta del consistorio por mejorar y ampliar la oferta existente.
Como publicó Mediterráneo en diciembre, la nueva infraestructura deportiva se ubicará dentro de las instalaciones deportivas de l’Alter, concretamente en la zona donde se encuentran los actuales vestuarios, que serán derribados para dar paso a este nuevo espacio cubierto.
Con estas decisiones, el equipo de gobierno refuerza su compromiso con la modernización de Xilxes, apostando por infraestructuras que respondan a las necesidades actuales de la ciudadanía, fomenten un estilo de vida activo y contribuyan a una mayor dinamización social y comunitaria.
El alcalde, Ismael Minguet, ha señalado que “vamos avanzando en la tramitación de un proyecto sumamente interesante e importante para la localidad, ya que sin duda alguna será un punto de encuentro para todos los vecinos y vecinas”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos nuevas marcas 'premium' preparan su apertura en el centro comercial Salera de Castellón
- Fallece la joven que se precipitó desde un edificio de Castelló el Viernes Santo
- Fito y Fitipaldis en Castelló: horario, accesos, aparcamiento y todo lo que debes saber del concierto en el Recinto Ferial
- Galería de imágenes: Búscate en el concierto de Fito & Fitipaldis en Castelló
- Adjudicada en subasta la macronave de Frost-trol: esto es lo que se paga por ella
- Sanitat rectifica y facilita el acceso a la nueva app GVA+ Salut: vuelve el pin de cuatro cifras
- Juan García Ripollés recibirá la Alta Distinción de la Diputación de Castellón en reconocimiento a su trayectoria
- Medios de Maldivas apuntan a la 'manipulación artificial' del ecosistema de la isla donde un tiburón atacó al joven alicantino