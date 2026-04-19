Casi 200 músicos de la Schola interpretan 'Carmina Burana' como colofón de Sant Vicent en la Vall d'Uixó

Las fiestas patronales de Sant Vicent Ferrer de la Vall d'Uixó han llegado a su fin este domingo, después de diez días de programación, con un espectáculo musical especial, el que han protagonizado cerca de 200 intérpretes del Ateneu Musical Schola Cantorum, bajo la dirección musical de Rafa Grau y la dirección coral de Carles Ramón, para clausurar la programación con la siempre emotiva obra de Carl Orff, Carmina Burana.

Con este espectáculo, la comisión, en colaboración con la entidad musical, ha querido dar a la clausura un mayor peso cultural, dando protagonismo al talento local. La Schola ha realizado un esfuerzo extraordinario para responder a esa invitación, que ha contado con la participación de la banda sinfónica, y los coros polifónico e infantil.

En total, sobre el escenario del Auditori, más de 70 músicos y 120 voces, con la intervención como solistas de M. José González, Sara López, Rafa Quirant y Fran García.

Desde la Schola inciden en que en su propuesta, han puesto el foco «en la fuerza rítmica y expresiva de la obra, así como en la potencia de las grandes masas corales, con la singularidad de una interpretación con banda sinfónica».

Especial mención merece el hecho de que la obra haya sido traducida y adaptada al valenciano «respetando siempre el significado, manteniendo la métrica y conservando la rima», porque como defienden desde la entidad, «es la manera más segura de hacer llegar el mensaje de aquellas palabras». Por si la traducción no fuera suficiente, el concierto ha incorporado subtítulos «para reforzar el seguimiento del texto durante la interpretación».

Todo ese trabajo, al concluir el espectáculo, ha recibido el reconocimiento del público, con una ovación cerrada que es la mejor recompensa.

Y así, las patronales de Sant Vicent han llegado a su fin tras dos semanas muy intensas en las que se han sucedido las citas tradicionales con un elemento común: la alta participación. Masiva fue la asistencia a los cuatro días de la Fira y a las tres jornadas de bous al carrer. Multitudinaria fue la respuesta a las dos convocatorias gastronómicas, la de la caldereta y la del empedrao, y en los actos religiosos, concentrados entre el domingo 12 y el lunes 13 de abril.