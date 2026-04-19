Almassora reabre su Casa de la Cultura tras una reforma de 2,4 millones que redefine el espacio

La Casa de la Cultura vuelve a abrir sus puertas en Almassora tras una reforma integral que transforma por completo uno de los edificios más emblemáticos del municipio. La actuación, con una inversión de 2.475.139,99 euros, marca un antes y un después en el uso de este espacio, ahora más accesible, moderno y preparado para nuevas funciones.

El proyecto ha permitido adaptar el edificio a las necesidades actuales con una intervención que no solo mejora su aspecto, sino también su funcionalidad y eficiencia energética, reforzando su papel como punto de referencia cultural y social.

Representantes municipales recorren las nuevas instalaciones tras la reforma integral del edificio. / MEDITERRÁNEO

Entre las principales novedades destaca la instalación de un ascensor panorámico, la creación de nuevas salas polivalentes y la habilitación de espacios más abiertos y versátiles que amplían las posibilidades de uso del inmueble.

Además, el edificio incorpora una zona específica destinada al emprendimiento y el networking, pensada como punto de encuentro para impulsar proyectos, talento local e iniciativas innovadoras.

Un espacio cultural con nueva vida

La alcaldesa, María Tormo, ha subrayado que la reapertura “supone un paso muy importante para Almassora, ya que no solo recuperamos un espacio emblemático, sino que lo transformamos en un edificio moderno, accesible y preparado para los retos del futuro”.

El interior renovado apuesta por espacios abiertos, accesibles y adaptados a nuevos usos culturales y sociales. / MEDITERRÁNEO

En la misma línea, ha destacado la apuesta por ir más allá del uso cultural tradicional, incorporando nuevas funciones vinculadas a la innovación y el desarrollo económico del municipio.

La reforma, financiada con fondos europeos dentro del programa PIREP del Plan de Recuperación, refuerza el carácter del edificio como espacio vivo y multifuncional, pensado tanto para la cultura como para la creación de oportunidades.