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El CD Burriana recibirá 45.000 euros para apuntalar su proyecto deportivo

El Ayuntamiento formaliza el convenio de 2026 tras ampliar la partida en pleno y asegurar recursos para la temporada

El alcalde y el presidente del club rubrican el acuerdo que garantiza la financiación del proyecto deportivo para 2026.

El alcalde y el presidente del club rubrican el acuerdo que garantiza la financiación del proyecto deportivo para 2026. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Burriana

Burriana ha formalizado su respaldo económico al Club Deportivo Burriana con la firma de un convenio que asegura una subvención de 45.000 euros para el ejercicio 2026, una inyección clave para garantizar la continuidad y el desarrollo del proyecto deportivo de la entidad.

El acuerdo, firmado por el alcalde Jorge Monferrer y el presidente del club, José Vicente Guinot, llega tras la aprobación en pleno de una modificación de crédito que ha permitido ampliar la partida destinada al deporte local y reforzar el apoyo a los clubes del municipio.

Los responsables muestran las equipaciones tras la firma del convenio de colaboración.

Los responsables muestran las equipaciones tras la firma del convenio de colaboración. / MEDITERRÁNEO

La ayuda económica irá destinada íntegramente a sostener la actividad del CD Burriana, con el objetivo de impulsar el fútbol base y garantizar recursos suficientes para una entidad con una larga trayectoria en la ciudad.

El consistorio busca con este convenio reforzar el papel del club como referente deportivo y social, especialmente entre los jóvenes, favoreciendo tanto la competición como la transmisión de valores vinculados al deporte.

Apoyo al deporte base

El concejal de Deportes, Fran Capdevila, ha subrayado que "con la firma de este convenio nuestro apoyo a una entidad deportivas, el Club Deportivo Burriana, que es una pieza fundamental de nuestra sociedad".

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Además, el edil ha añadido que “con esta ayuda de 45.000 euros, garantizamos que puedan seguir adelante con un proyecto que es motivo de orgullo para todos los vecinos, fomentando el deporte base y valores como el esfuerzo y el respeto en nuestra ciudad".

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