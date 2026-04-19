Más de un centenar de personas llena el Clot de Burriana en una jornada de juegos en familia
La iniciativa reúne a familias con niños pequeños en torno a actividades sensoriales y de contacto con la naturaleza en la Torre de la Mar
El paraje del Clot de la Mare de Déu de Burriana se convirtió este sábado en un gran espacio de juego y aprendizaje compartido con la celebración de la jornada Jugamos en familia en el Clot, una iniciativa que logró reunir a más de un centenar de participantes en torno a la naturaleza y la convivencia.
Familias con niños de edades tempranas llenaron la zona de la Torre de la Mar en una mañana en la que el juego, la exploración y el contacto con el entorno natural marcaron el ritmo de la actividad.
La propuesta, impulsada por el Servicio de Atención al Desarrollo Infantil (ADI) junto al CMA Jardí Artístic, permitió a los más pequeños participar en dinámicas lúdicas y sensoriales adaptadas a su desarrollo, favoreciendo al mismo tiempo el vínculo familiar en un entorno abierto y saludable.
Durante la jornada se habilitaron distintos espacios de juego diseñados para fomentar la curiosidad, la experimentación y la creatividad, siempre bajo la supervisión de profesionales que guiaron las actividades para garantizar una experiencia positiva tanto para los niños como para sus acompañantes.
Juego, naturaleza y convivencia
La concejala de Servicios Sociales, Isabel Monfort, destacó que "la respuesta de las familias ha sido excelente, demostrando que existe una necesidad por apostar por estos espacios de convivencia donde el aprendizaje y la naturaleza van de la mano".
Por su parte, el concejal de Cultura, Alejandro Clausell, subrayó que "ver a los niños disfrutar del entorno de una forma tan creativa es el mejor indicador del éxito de esta jornada".
La actividad volvió a poner en valor el potencial del Clot como escenario para propuestas educativas al aire libre, consolidando este tipo de iniciativas como una alternativa cada vez más demandada por las familias.
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