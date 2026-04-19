Montanejos evita desplazamientos a personas con daño cerebral con terapias

Montanejos mantiene su colaboración con la Asociación de Daño Cerebral Adquirido y Esclerosis Múltiple Palancia Mijares (DACEM), para facilitar que las personas con este tipo de afecciones puedan recibir tratamientos de rehabilitación en la propia localidad.

El acuerdo permite acercar una atención esencial al interior y evita que los usuarios tengan que desplazarse a otros centros especializados para acceder a este servicio.

El alcalde, Miguel Sandalinas, ha subrayado la importancia de sostener una prestación de estas características en un municipio del interior y ha destacado el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento para hacerlo posible, tanto con la cesión de espacios como con la financiación del servicio.

Según ha explicado, Montanejos mantiene este compromiso con DACEM desde hace más de seis años para garantizar una atención esencial a personas con daño cerebral, muchas de ellas con movilidad reducida o con dificultades para desplazarse a otras localidades.

Atención especializada en el interior

El Ayuntamiento cede el espacio necesario para prestar el servicio en el edificio de TouristInfo y asume la financiación de los tratamientos para los usuarios, que solo deben aportar una pequeña parte del coste.

Esta aportación municipal permite mantener en Montanejos un recurso que, de otro modo, sería muy difícil de sostener para muchas familias. Sandalinas ha defendido que, sin este respaldo, volvería a producirse una injusticia para las zonas de interior y ha asegurado que se trata de uno de los servicios de los que más orgulloso se siente de poder ofrecer en el municipio.

La atención se presta los viernes e incluye sesiones grupales e individuales de logopedia, fisioterapia, neuropsicología y trabajo social, en función de las necesidades de cada usuario. Además de la terapia, el recurso ofrece también orientación a las familias y apoyo en la adaptación a la nueva situación derivada del diagnóstico.

Desde DACEM también han remarcado la importancia de la colaboración municipal para garantizar la continuidad de la atención. La entidad considera que el apoyo del Ayuntamiento resulta fundamental para que los usuarios puedan acceder a la rehabilitación, tanto por el coste de los tratamientos como por la escasez de este tipo de recursos en el entorno rural.

Nuevos recursos accesibles

En esta misma línea, el Ayuntamiento quiere seguir ampliando los recursos destinados a personas con movilidad reducida. Para ello, el alcalde ha avanzado que se instalará una silla anfibia en la Fuente de los Baños, con la intención de que los usuarios del servicio de DACEM puedan estar también entre los primeros en beneficiarse de este recurso.