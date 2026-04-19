Onda activa la inscripción de la Escoleta d’Estiu con deporte, cerámica y talleres

Onda ha abierto el proceso de inscripción para la Escoleta d’Estiu 2026, un programa dirigido a niños de segundo ciclo de Infantil y de Primaria con el que el Ayuntamiento busca facilitar la conciliación familiar y ofrecer una alternativa de ocio educativo durante las vacaciones estivales.

La iniciativa se desarrollará del 22 de junio al 4 de septiembre y contará con tres espacios diferenciados, adaptados a distintas modalidades y necesidades. El Pabellón Municipal acogerá el primer y el último periodo, mientras que el Museo del Azulejo será el escenario de la modalidad de cerámica. Por su parte, el CEIP Mestre Caballero ofrecerá tanto modalidad deportiva como modalidad temática.

La concejala de Educación, María Ojeda, ha señalado que el objetivo es ofrecer una propuesta pensada para la infancia, con un verano lleno de experiencias educativas y creativas, al tiempo que se favorece la conciliación familiar.

La Escoleta d’Estiu 2026 incluirá una programación con propuestas adaptadas a cada etapa, concebidas para fomentar el aprendizaje a través del juego y la participación activa. Los alumnos podrán participar en talleres temáticos, dinámicas grupales y actividades al aire libre orientadas a reforzar valores como la convivencia, el trabajo en equipo y la autonomía personal.

Fechas de preinscripción y matrícula

La preinscripción online permanecerá abierta del 6 al 13 de mayo a través del formulario habilitado en la web municipal. Además, las familias que lo necesiten podrán realizar el trámite de manera presencial en la tercera planta de la Casa de la Cultura los días 6 de mayo, de 18.30 a 20.30 horas, y 11 de mayo, de 10.30 a 12.30 y de 18.30 a 20.30.

Una vez concluido este plazo, el Ayuntamiento publicará el listado de admitidos a partir del 18 de mayo en la web municipal. El consistorio recuerda además que solo podrán formalizar la matrícula los menores que hayan realizado previamente la preinscripción.

La matrícula podrá tramitarse de forma telemática del 20 al 27 de mayo a través de la sede electrónica, o presencialmente en el SAT del Ayuntamiento los días 20, 21, 22, 25, 26 y 27 de mayo. También se habilitarán dos jornadas de atención presencial en la Casa de la Cultura: el 20 de mayo, de 18.30 a 20.30 horas, y el 25 de mayo, de 10.30 a 12.30 y de 18.30 a 20.30.

Además, el 11 de junio, a las 18.30, se celebrará en el salón de actos de la Casa de la Cultura una reunión informativa para las familias interesadas.