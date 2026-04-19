Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Operación en Castelló25 años de la miliCD CastellónDía del libroDossier CV
instagramlinkedin

Onda activa la inscripción de la Escoleta d’Estiu con deporte, cerámica y talleres

El programa municipal se desarrollará del 22 de junio al 4 de septiembre en el Pabellón, el Museo del Azulejo y el CEIP Mestre Caballero

La concejala de Educación, María Ojeda, presenta la Escoleta d’Estiu 2026 de Onda.

La concejala de Educación, María Ojeda, presenta la Escoleta d’Estiu 2026 de Onda. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Onda

Onda ha abierto el proceso de inscripción para la Escoleta d’Estiu 2026, un programa dirigido a niños de segundo ciclo de Infantil y de Primaria con el que el Ayuntamiento busca facilitar la conciliación familiar y ofrecer una alternativa de ocio educativo durante las vacaciones estivales.

La iniciativa se desarrollará del 22 de junio al 4 de septiembre y contará con tres espacios diferenciados, adaptados a distintas modalidades y necesidades. El Pabellón Municipal acogerá el primer y el último periodo, mientras que el Museo del Azulejo será el escenario de la modalidad de cerámica. Por su parte, el CEIP Mestre Caballero ofrecerá tanto modalidad deportiva como modalidad temática.

La concejala de Educación, María Ojeda, ha señalado que el objetivo es ofrecer una propuesta pensada para la infancia, con un verano lleno de experiencias educativas y creativas, al tiempo que se favorece la conciliación familiar.

La Escoleta d’Estiu 2026 incluirá una programación con propuestas adaptadas a cada etapa, concebidas para fomentar el aprendizaje a través del juego y la participación activa. Los alumnos podrán participar en talleres temáticos, dinámicas grupales y actividades al aire libre orientadas a reforzar valores como la convivencia, el trabajo en equipo y la autonomía personal.

Fechas de preinscripción y matrícula

La preinscripción online permanecerá abierta del 6 al 13 de mayo a través del formulario habilitado en la web municipal. Además, las familias que lo necesiten podrán realizar el trámite de manera presencial en la tercera planta de la Casa de la Cultura los días 6 de mayo, de 18.30 a 20.30 horas, y 11 de mayo, de 10.30 a 12.30 y de 18.30 a 20.30.

Una vez concluido este plazo, el Ayuntamiento publicará el listado de admitidos a partir del 18 de mayo en la web municipal. El consistorio recuerda además que solo podrán formalizar la matrícula los menores que hayan realizado previamente la preinscripción.

La matrícula podrá tramitarse de forma telemática del 20 al 27 de mayo a través de la sede electrónica, o presencialmente en el SAT del Ayuntamiento los días 20, 21, 22, 25, 26 y 27 de mayo. También se habilitarán dos jornadas de atención presencial en la Casa de la Cultura: el 20 de mayo, de 18.30 a 20.30 horas, y el 25 de mayo, de 10.30 a 12.30 y de 18.30 a 20.30.

Noticias relacionadas y más

Además, el 11 de junio, a las 18.30, se celebrará en el salón de actos de la Casa de la Cultura una reunión informativa para las familias interesadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Calzados Segarra de la Vall d'Uixó se hace más grande: compra la marca riojana Notton
  2. Galería de imágenes: Búscate en el concierto de Fito & Fitipaldis en Castelló
  3. Los vecinos opinan sobre el nuevo destino del restaurante Donelio's en Castelló: 'Se podría haber destinado a otro tipo de negocio
  4. El tiempo en Castellón: rayos, tormentas y un calor sofocante marcan el fin de semana
  5. Mayo, fecha clave para el nuevo bus urbano de Castelló: 22 líneas y mejor conexión con el Grau
  6. En directo | Castellón-Burgos: Nuevo partido clave para el conjunto albinegro
  7. Un chef de Castellón gana la Mejor Tapa de Madrid: así es la propuesta que ha conquistado al jurado
  8. Todas las imágenes de la Fuga Penyagolosa Trails

Almassora reabre su Casa de la Cultura tras una reforma de 2,4 millones que redefine el espacio

Almassora reabre su Casa de la Cultura tras una reforma de 2,4 millones que redefine el espacio

Más de un centenar de personas llena el Clot de Burriana en una jornada de juegos en familia

Más de un centenar de personas llena el Clot de Burriana en una jornada de juegos en familia

El CD Burriana recibirá 45.000 euros para apuntalar su proyecto deportivo

El CD Burriana recibirá 45.000 euros para apuntalar su proyecto deportivo

Onda activa la inscripción de la Escoleta d’Estiu con deporte, cerámica y talleres

Onda activa la inscripción de la Escoleta d’Estiu con deporte, cerámica y talleres

Vinaròs multa a la empresa que recoge la basura por incumplir el contrato

L’Alcora activa un modelo pionero de protección animal con atención 24 horas y sacrificio cero

L’Alcora activa un modelo pionero de protección animal con atención 24 horas y sacrificio cero

La muerte del buscador de setas en Barracas tras una oleada de robos en Castellón

La muerte del buscador de setas en Barracas tras una oleada de robos en Castellón

Ovaciones en el cierre taurino de las patronales de Sant Vicent: el anuncio de siete meses de 'bous al carrer' en la Vall d'Uixó

Ovaciones en el cierre taurino de las patronales de Sant Vicent: el anuncio de siete meses de 'bous al carrer' en la Vall d'Uixó
Tracking Pixel Contents